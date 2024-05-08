До семи возросло число пострадавших в результате удара по стадиону в Харькове
Из семи пострадавших в результате удара по школьному стадиону на Салтовке четверо — дети.
В результате взрыва легкое ранение 32-летней женщины и взрывное ранение головы с закрытой черепно-мозговой травмой у 8-летней девочки, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В результате обстрела ранения получили 55-летний мужчина, двое 15-летних подростков и 14-летний мальчик, сообщили в Нацполици. Последний с взрывными травмами доставлен в медицинское учреждение. У 81-летней женщины острая реакция на стресс, от госпитализации отказалась.
«Двое подростков в тяжелом состоянии, один мальчик и девочка — в среднем. Все госпитализированы в медучреждение», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты зафиксировали в жилом районе города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали по меньшей мере трое детей. Предварительно, армия РФ ударила по открытой местности на территории образовательного учреждения. По состоянию на 14:20 было известно о 5 пострадавших. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 17:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из семи пострадавших в результате удара по школьному стадиону на Салтовке четверо — дети".