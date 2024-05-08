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Руководителем аппарата ХОВА стала чиновница из полтавской команды Синегубова

Политика 21:30   08.05.2024
Елена Нагорная
Руководителем аппарата ХОВА стала чиновница из полтавской команды Синегубова Фото: ХОВА

Руководителем аппарата Харьковской ОВА вместо Виктории Белявцевой, которой объявили два подозрения, стала Екатерина Бойко, ранее занимавшая аналогичную должность в Полтавской ОГА, в том числе когда ее возглавлял Олег Синегубов. 

Как сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, Бойко была назначена 2 мая.

Новая руководитель аппарата ХОВА родилась в 1985 году и имеет высшее образование. В частности, в 2021 году она получила степень магистра публичного управления и администрирования в ХНУ им. В.Н. Каразина.

Бойко начинала карьеру в должностях менеджера, администратора и бухгалтера в полтавских частных предприятиях, в 2012-2015 годах была помощницей нардепов с Полтавщины Валерия Головко («Батьківщина») и Андрея Реки («Народный фронт»), в 2015-2018 годах — советником председателя Полтавской ОГА Валерия Головко, а в 2018-2023 годах — руководителем аппарата Полтавской ОГА. В феврале 2024 года Бойко стала советником патронатной службы начальника ОВА аппарата Харьковской ОВА и занимала эту должность до назначения руководителем аппарата.

Напомним, что начальник ХОВА Олег Синегубов два года руководил Полтавской ОГА в 2019-2021. Из Полтавы в Харьков вслед за ним переехали одна из нынешних заместителей Вита Ковальская (была директором департамента в ПОГА) и ряд других чиновников.

Напомним также, предыдущему руководителю аппарата ХОВА Виктории Белявцевой, а также троим представителям фирмы-поставщика 13 февраля 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке». 3 апреля стало известно, что Белявцева получила еще одно подозрение по делу об организации на Харьковщине схемы выезда за границу псевдоволонтеров. Сама экс-чиновница отрицает все предъявленные обвинения. Она заявляла, что будет «сражаться за свое имя», а также говорила, что на ее должность «уже давно нашли нового человека из Полтавы».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководителем аппарата Харьковской ОВА вместо Виктории Белявцевой, которой объявили два подозрения, стала Екатерина Бойко, ранее занимавшая аналогичную должность в Полтавской ОГА, в том числе когда ее возглавлял Олег Синегубов. ".