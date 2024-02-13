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Хищение 15 млн на «гуманитарке» в 2022-м: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении

Общество 18:36   13.02.2024
Елена Нагорная
Хищение 15 млн на «гуманитарке» в 2022-м: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении Фото: ХОВА

Руководителю аппарата Харьковской ОВА и троим представителям фирмы-поставщика 13 февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке».

В рамках госпрограммы, предусматривающей бесплатную раздачу продукции жителям прифронтовых и деоккупированных территорий, ХОВА, «Укрзалізниця» и фирма в марте 2022 года заключили трехсторонний договор, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным Национального антикоррупционного бюро, чиновница ХОВА в сговоре со служебными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика. На их основании «Укрзалізниця» перечислила фирме более 15 миллионов гривен. Оплаченную продукцию так и не поставили.

Узнав об уголовном производстве по данному факту, в декабре 2022 года лица поставили продукцию, при этом подделали документы о якобы хранении этой продукции на других складах, хотя по факту ее вообще не было, отмечают в САП.

«С целью избежать разоблачения, чиновница ХОВА решает замаскировать невыдачу продуктов населению фактом их ответственного хранения. В конце концов продукцию ОВА поставили и фактически возместили причиненный ущерб», — пишет НАБУ.

Отметим, что руководителем аппарата ХОВА является Виктория Белявцева.


Фото: ХОВА

Напомним, еще одно уголовное производство СБУ расследовала по факту обнаружения на складах завода «Хладопром» масла без товарно-транспортных накладных и сертификатов качества, которое ХОВА в мае 2023 года по документам передала областным коммунальным организациям: гериатрическим пансионатам в Змиеве и Хорошево, психоневрологическому интернату в Панютино и детдому в Богодухове.

5 апреля 2023 года детективы НАБУ провели обыски у руководства аппарата ХОВА и в департаменте агропромышленного развития. Сообщалось, что они прошли в рамках уголовного производства, открытого 17 февраля 2023 по факту вероятного завладения бюджетными средствами при закупке ХОВА продовольственных товаров у ООО «Луцкая аграрная компания».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 18:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководителю аппарата Харьковской ОВА и троим представителям фирмы-поставщика 13 февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке»".