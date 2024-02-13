Розкрадання 15 млн на “гуманітарці” у 2022: чиновниці ХОВА оголосили підозру

Керівниці апарату Харківської ОВА та трьом представникам фірми-постачальника 13 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру у заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці”.

У межах держпрограми, яка передбачає безплатну роздачу продукції мешканцям прифронтових та деокупованих територій, ХОВА, “Укрзалізниця” та фірма у березні 2022 року уклали тристоронній договір, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними Національного антикорупційного бюро, чиновниця ХОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника. На підставі цього “Укрзалізниця” перерахувала фірмі понад 15 мільйонів гривень.

Дізнавшись про кримінальне провадження за цим фактом, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про нібито її зберігання на інших складах, хоча за фактом її взагалі не було, зазначають у САП.

“З метою уникнути викриття, посадовиця ХОВА вирішує замаскувати невидачу продуктів населенню фактом їхнього відповідального зберігання. Врешті-решт продукцію ХОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду“, – пише НАБУ.

Зазначимо, що керівницею апарату ХОВА Вікторія Белявцева.



Фото: ХОВА

Нагадаємо, 5 квітня 2023 року детективи НАБУ провели обшуки у керівництва апарату ХОВА та в департаменті агропромислового розвитку. Повідомлялося, що вони відбулися в межах кримінального провадження, відкритого 17 лютого 2023 року за фактом ймовірного заволодіння бюджетними коштами при закупівлі ХОВА продовольчих товарів у ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Ще одне кримінальне провадження СБУ розслідувала за фактом виявлення на складах заводу “Хладопром” масла без товарно-транспортних накладних та сертифікатів якості, яке ХОВА у травні 2023 року за документами передала обласним комунальним організаціям: геріатричним пансіонатам у Змієві та Хорошевому, психоневрологічному інтернату в Панютиному та дитбудинку у Богодухові.