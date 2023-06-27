Що гуманітарне масло робить на заводі – коментар ХОВА щодо кримінальної справи

У Харківській ОВА прокоментували публікацію в телеграмі, в якій говорилося, що “гуманітарку”, яку за документами передавали будинкам для людей похилого віку та дитячим будинкам, виявили на заводі “Хладопром”. У військовій адміністрації заявили, що “інформація викладена у маніпулятивний спосіб”, ніби ОВА зберігає продукти на складах підприємства на невідомих підставах.

“Управління СБУ в Харківській області відкрило кримінальне провадження за цим фактом. Йдеться про масло польського виробництва, яке ХОВА отримала у квітні минулого року як гуманітарну допомогу”, – йдеться у публікації телеграм-каналу.

На сайті ХОВА стверджують: масло, як гуманітарна допомога, офіційно перебуває на зберіганні на складах Хладопрому з метою збереження його належної якості.

“Гуманітарна допомога роздається громадам згідно потреб, які формує влада на місцях. Адже не всі громади, особливо прифронтові, мають можливість зберігати продукти харчування у великих кількостях”, – пояснюють у військовій адміністрації.

Також ХОВА прокоментувала оприлюднений у телеграмі лист представника облуправління СБУ, датований 5 червня 2023 року. У документі слідчий повідомляє, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25 жовтня 2022 року, в межах якого встановлено, що на складах Хладопрому виявлено масло без товарно-транспортних накладних та сертифікатів якості, яке ХОВА у травні 2023 року за документами передала обласним комунальним організаціям: геріатричним пансіонатам у Змієві та Хорошевому, психоневрологічному інтернату в Панютиному та дитбудинку у Богодухові. Слідчий запросив інформацію у військової адміністрації.

«ХОВА надала офіційну відповідь, де відкрито роз’яснила всі деталі. Тимчасова слідча комісії, аудитори якої працювали в області пів року щодо розподілу гуманітарної допомоги, порушень документації щодо видачі та зберігання маслопродуктів не виявила. Крім того, ТСК відзначила роботу Харківської обласної адміністрації в цьому напрямку як високоорганізовану та прозору, про що йдеться у листі Верховної Ради про результати роботи комісії», – наголосили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в керівництва апарату ХОВА та у департаменті агропромислового розвитку. У НАБУ повідомили, що слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до законодавства.

За версією журналіста Юрія Бутусова, обшуки в кабінетах голови ХОВА Олега Синєгубова, його заступниці Віти Ковальської та директора департаменту АПК Андрія Дорожка провели в межах розслідування справи щодо розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році.