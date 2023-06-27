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Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу

Политика 18:51   27.06.2023
Елена Нагорная
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу

В Харьковской ОВА прокомментировали публикацию в Telegram, в которой говорилось, что «гуманитарку», которую по документам передавали домам престарелых и детским домам, обнаружили на заводе «Хладопром». В военной администрации заявили, что «информация изложена в манипуляционной форме», будто ОВА хранит продукты на складах предприятия на неизвестных основаниях.

«Управление СБУ в Харьковской области открыло уголовное производство по данному факту. Речь идет о масле польского производства, которое ХОВА получила в апреле прошлого года как гуманитарную помощь», — говорится в публикации Telegram-канала.

На сайте ХОВА утверждают: масло, как гуманитарная помощь, официально находится на хранении на складах Хладопрома с целью сохранения в надлежащем качестве.

«Гуманитарная помощь раздается громадам согласно потребностям, которые формирует власть на местах. Ведь не все громады, особенно прифронтовые, имеют возможность хранить продукты питания в больших количествах», — объясняют в военной администрации.

Также ХОВА прокомментировала обнародованное в Telegram письмо представителя облуправления СБУ, датированное 5 июня 2023 года. В документе следователь сообщает, что проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 25 октября 2022 года, в рамках которого установлено, что на складах Хладопрома обнаружено масло без товарно-транспортных накладных и сертификатов качества, которое ХОВА в мае 2023 года по документам передала областным коммунальным организациям: гериатрическим пансионатам в Змиеве и Хорошево, психоневрологическому интернату в Панютино и детдому в Богодухове. Следователь запросил информацию у военной администрации.

«ХОВА предоставила официальный ответ, где открыто разъяснила все детали. Временная следственная комиссия, аудиторы которой работали в области полгода по распределению гуманитарной помощи, нарушений документации по выдаче и хранению маслопродуктов не обнаружила. Кроме того, ВСК отметила работу Харьковской областной администрации в этом направлении как высокоорганизованную и прозрачную, о чем говорится в письме Верховной Рады о результатах работы комиссии», — отметили в военной администрации.

Напомним, 5 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у руководства аппарата ХОВА и в департаменте агропромышленного развития. В НАБУ сообщили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с законодательством.

По версии журналиста Юрия Бутусова, обыски в кабинетах председателя ХОВА Олега Синегубова, его зама Виты Ковальской и директора департамента АПК Андрея Дорожко провели в рамках расследования дела о растрате гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022 году.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 18:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской ОВА прокомментировали публикацию в Telegram, в которой говорилось, что «гуманитарку», которую по документам передавали домам престарелых и детским домам, обнаружили на заводе «Хладопром». В военной администрации заявили, что «информация изложена в манипуляционной форме», будто ОВА хранит продукты на складах предприятия на неизвестных основаниях.".