Обшуки в ХОВА через закупівлю продуктів: жодної підозри у справі НАБУ немає

Підозрюваних у справі про ймовірне заволодіння бюджетними коштами при закупівлі продовольчих товарів Харківської ОВА у НАБУ поки немає, повідомляє “Укрінформ”.

Про це стало відомо з відповіді на запит до Національного антикорупційного бюро України.

У НАБУ кажуть, що слідчі дії, які проводилися на початку квітня поточного року в приміщеннях ХОВА, здійснювалися в межах кримінального провадження, відкритого 17 лютого 2023 року за фактом ймовірного заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі обласною адміністрацією продовольчих товарів у ТОВ “Луцька аграрна компанія” за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

“Це кримінальне провадження не стосується зловживань при отриманні/використанні гуманітарної допомоги чи заволодіння гуманітарною допомогою”, – зазначили у відомстві.

У НАБУ поінформували, що слідство у справі триває: встановлюється коло причетних осіб і сума матеріальних збитків.

“Водночас повідомляємо, що станом на момент надходження звернення у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомляли”, – відповіли в бюро.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі агентству зауважив, що адміністрація співпрацює з усіма правоохоронними органами.

“Я вважаю, що це нормальний робочий процес, тому що ми співпрацюємо з абсолютно усіма правоохоронними органами, від яких до нас ідуть запити з того чи іншого питання, з тих чи інших процесів, виконання робіт тощо. Бо для нас це теж дуже важливо – побачити, чи дійсно все правильно робиться, в тому числі нашими працівниками чи тими особами, які працюють за відповідними контрактами, тендерами. Дійсно, в нас були перевірки документів, і ми на запит працівників НАБУ вже надавали дані, наші працівники давали певні пояснення. Далі побачимо. Іде процес розслідування, і тут наша основна мета, щоб він був об’єктивним, і я на це дуже сподіваюся”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, 5 квітня детективи НАБУ провели слідчі дії у деяких структурних підрозділах ХОВА, керівництві апарату ХОВА та в одного із заступників начальника ХОВА.

Пресслужба Харківської ОВА підтвердила обшуки у керівництва апарату ХОВА та у департаменті агропромислового розвитку. А в НАБУ повідомили, що слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до законодавства.