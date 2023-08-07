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Обыски в ХОВА из-за закупки продуктов: подозрения в деле НАБУ до сих пор нет

Происшествия 18:44   07.08.2023
Оксана Якушко
Обыски в ХОВА из-за закупки продуктов: подозрения в деле НАБУ до сих пор нет

Подозреваемых по делу о вероятном завладении бюджетными средствами при закупке продовольственных товаров Харьковской ОВА у НАБУ пока нет, сообщает «Укринформ».

Об этом стало известно из ответа на запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В НАБУ говорят, что следственные действия, которые проводились в начале апреля текущего года в помещениях ХОВА, осуществлялись в рамках уголовного производства, открытого 17 февраля 2023 по факту вероятного завладения бюджетными средствами при закупке областной администрацией продовольственных товаров у ООО «Луцкая аграрная компания» по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

«Это уголовное производство не касается злоупотреблений при получении/использовании гуманитарной помощи или завладении гуманитарной помощью», — отметили в ведомстве.

В НАБУ проинформировали, что следствие по делу продолжается: устанавливают круг причастных лиц и сумма материального ущерба.

«В то же время сообщаем, что на момент поступления обращения в указанном уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщали», — ответили в бюро.

Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии агентству отметил, что администрация сотрудничает со всеми правоохранительными органами.

“Я считаю, что это нормальный рабочий процесс, потому что мы сотрудничаем с абсолютно всеми правоохранительными органами, от которых к нам идут запросы по тому или иному вопросу, по тем или иным процессам, выполнению работ и т.д. Потому что для нас это очень важно — увидеть, действительно ли все правильно делается, в том числе нашими работниками или теми лицами, которые работают по соответствующим контрактам, тендерам. Действительно, у нас были проверки документов, и мы по запросу работников НАБУ уже предоставляли данные, наши работники давали определенные объяснения. Дальше увидим. Идет процесс расследования и здесь наша основная цель, чтобы он был объективным, и я на это очень надеюсь”, — сказал Синегубов.

Напомним, 5 апреля детективы НАБУ провели следственные действия в некоторых структурных подразделениях ХОВА, руководстве аппарата ХОВА и у одного из заместителей начальника ХОВА.

Пресс-служба Харьковской ОВА подтвердила обыски у руководства аппарата ХОВА и в департаменте агропромышленного развития. А в НАБУ сообщили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с законодательством.

Читайте также: Замначальника ХОВА Ковальская подтвердила обыски НАБУ на ее рабочем месте

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 18:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозреваемых по делу о вероятном завладении бюджетными средствами при закупке продовольственных товаров Харьковской ОВА у НАБУ пока нет, сообщает «Укринформ».".