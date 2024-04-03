Выезд 19 псевдоволонтеров за границу организовали трое чиновников Харьковщины

Двоим депутатам Харьковщины и экс-руководителю аппарата ХОВА сообщили о подозрении в том, что они организовали пересечение границы для 19 «волонтеров», сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что в состав организованной группы входили депутат Харьковского райсовета, председатель одной из райадминистраций Харьковского городского совета, который также является депутатом Харьковского городского совета и бывший руководитель аппарата Харьковской областной военной администрации. Они привлекли к своей противоправной деятельности волонтеров и функционеров одной из благотворительных организаций и руководили их действиями.

Каждый из участников группы исполнял свою роль. Депутат Харьковского районного совета, также руководитель одной из благотворительных организаций, разработал механизм переправки мужчин за границу. От имени этой благотворительной организации вносились их данные в систему «Шлях».

В период 2022 – 2023 участники организованной группы направляли от имени благотворительной организации письма-запросы в ХОВА с просьбой согласовать разрешение на пересечение государственной границы Украины «волонтерам». ХОВА давала свое согласование. В дальнейшем данные мужчин вносили в систему «Шлях».

Следствие установило 19 «волонтеров», которые в течение 2022-2023 годов пересекли границу и до сих пор не вернулись в Украину. Стоимость таких услуг составляла около 60 тысяч гривен.

Досудебное расследование осуществляет Шевченковское УП ГУНП в Киеве по оперативному сопровождению Управлением СБУ в Харьковской области.

Напомним, 13 февраля, НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке» самой Белявцевой и троим представителям фирмы-поставщика. По версии следствия, в марте 2022 года ХОВА, «Укрзалізниця» и ООО заключили договор, в рамках которого по госпрограмме должны были бесплатно раздать продукты жителям. По версии следствия, чиновница ХОВА подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, на основании чего «Укрзалізниця» перечислила фирме более 15 миллионов гривен. Узнав об уголовном деле, в декабре 2022 года чиновница ХОВА решила замаскировать невыдачу продуктов людям фактом их ответственного хранения, но в конце концов «гуманитарку» обладминистрации поставили и фактически возместили причиненный ущерб.

В ХОВА заявили, что гуманитарная помощь, о хищении денег на которой заявили в НАБУ и САП, была поставлена в полном объеме и передана населению Харьковской области. При этом в ХОВА подчеркнули, что способствовали и будут способствовать следствию.

В комментарии МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал сообщила, что Белявцева написала заявление об увольнении 5 февраля, а потом пошла в отпуск. Сама Белявцева отрицает предъявленные обвинения. Она заявила, что будет «сражаться за свое имя», а также уточнила, что на ее должность «уже давно нашли нового человека из Полтавы».