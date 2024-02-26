Эксчиновница ХОВА внесла 3,6 млн залога: детали дела о хищении на курятине
Бывшей руководительнице аппарата Харьковской ОВА Виктории Белявцевой, которую вместе с тремя представителями фирмы-подрядчика подозревают в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке», избрали меру пресечения — залог в размере 3,6 миллиона гривен.
Об этом стало известно из публикации Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ. Параллельно с мерой пресечения на подозреваемую возложены процессуальные обязанности.
Видео: НАБУ
Как сообщил изданию «Суспільне Харків» адвокат Белявцевой Евгений Рияко, его подзащитная заплатила залог.
«При внесении залога судебная администрация и Государственная казначейская служба Украины проводят проверку происхождения этих денег. Сбережения, внесенные госпожой Викторией, эту проверку прошли. Соответствующие документы о внесении залога были направлены в прокуратуру», — сказал Рияко.
Напомним, 13 февраля, НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке» самой Белявцевой и троим представителям фирмы-поставщика. По версии следствия, в марте 2022 года ХОВА, «Укрзалізниця» и ООО заключили договор, в рамках которого по госпрограмме должны были бесплатно раздать продукты жителям. По версии следствия, чиновница ХОВА подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, на основании чего «Укрзалізниця» перечислила фирме более 15 миллионов гривен. Узнав об уголовном деле, в декабре 2022 года чиновница ХОВА решила замаскировать невыдачу продуктов людям фактом их ответственного хранения, но в конце концов «гуманитарку» обладминистрации поставили и фактически возместили причиненный ущерб.
В ХОВА заявили, что гуманитарная помощь, о хищении денег на которой заявили в НАБУ и САП, была поставлена в полном объеме и передана населению Харьковской области. При этом в ХОВА подчеркнули, что способствовали и будут способствовать следствию.
В комментарии МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал сообщила, что Белявцева написала заявление об увольнении 5 февраля, а потом пошла в отпуск. Сама Белявцева отрицает предъявленные обвинения. Она заявила, что будет «сражаться за свое имя», а также уточнила, что на ее должность «уже давно нашли нового человека из Полтавы».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: белявцева, гуманитарка, мера пресечения, НАБУ, сап, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшей руководительнице аппарата ХОВА Виктории Белявцевой избрали меру пресечения — залога в размере 3,6 миллиона гривен".