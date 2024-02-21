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В ХОВА готовятся трудоустроить очередную чиновницу из Полтавы

Политика 10:49   21.02.2024
Оксана Горун
В ХОВА готовятся трудоустроить очередную чиновницу из Полтавы Фото: poda.gov.ua

В ХОВА, похоже, быстро нашли замену уволенной накануне руководительнице аппарата Виктории Белявцевой. Декларацию как кандидат на эту должность подала Екатерина Бойко, которая ранее занимала аналогичную должность в Полтавской ОВА.

Декларация Бойко опубликована в Едином государственном реестре. В документе указано, что она является кандидатом на должность руководителя аппарата Харьковской ОВА.

По данным интернет-издания «Полтавщина», Бойко уволилась из Полтавской ОВА еще 29 ноября 2023 года. Об этом сообщал местный начальник ОВА Филипп Пронин. Отметим, что должность в ХОВА «освободилась» только 13 февраля 2024 года — после увольнения Виктории Белявцевой. Этому предшествовал коррупционный скандал: 13 февраля, НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке» самой Белявцевой  и троим представителям фирмы-поставщика. В комментарии МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал сообщила, что Белявцева написала заявление об увольнении 5 февраля, а потом пошла в отпуск. Сама Белявцева отрицает предъявленные обвинения. Она заявила, что будет «сражаться за свое имя», а также уточнила, что на ее должность «уже давно нашли нового человека из Полтавы».

Что известно о Екатерине Бойко

На портале «Официальная Украина сегодня» приведена биография новой чиновницы, которую перевозят в Харьков из Полтавы. Екатерине Бойко 38 лет, она родилась 28 декабря 1985 года в Полтаве. Там же в 2009 году окончила институт бизнеса «Международный научно-технический университет имени академика Ю.Бугая» (менеджер-экономист). А вот второе высшее образование получила в Харькове — в ХНУ им. В.Н. Каразина по специальности «Публичное управление и администрирование» (выпустилась в 2021 году).

Прежде чем стать чиновником, работала менеджером, администратором и бухгалтером в различных фирмах Полтавы. В 2012-м стала помощником-консультантом нардепов Валерия Головко («Батьківщина») и Андрея Реки («Народный фронт»). С апреля 2015 года работала в ОВА: советником главы, заместителем начальника отдела обеспечения деятельности руководства аппарата, начальником отдела обеспечения деятельности руководства аппарата, а затем и руководителем аппарата.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов до назначения в Харьков два года руководил Полтавской ОГА (с 2019 по 2021). Из Полтавы в Харьков вслед за ним переехала одна из нынешних заместителей — Вита Ковальская (была директором департамента в ПОГА) и ряд других чиновников.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА, похоже, быстро нашли замену уволенной накануне руководительнице аппарата Виктории Белявцевой. Декларацию как кандидат на эту должность подала Екатерина Бойко, которая ранее занимала аналогичную должность в Полтавской ОВА".