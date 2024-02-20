Скандал в Харьковской ОВА – кто разворовывал гуманитарку в начале вторжения?

«Я проснулась от взрывов и сразу побежала на работу, в семь утра уже была на работе». Так вспоминает первые дни полномасштабного вторжения россиян руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева, пишут «Комментарии».

В полном хаосе, под обстрелами на местах, тогда остались не все. Началась совсем другая работа, администрация должна была обеспечить людей продуктами и всем необходимым, все это происходило в условиях, когда город оказался посреди линии фронта, а враг уже подступил к ключевым админзданиям.

Теперь в том, что она причастна к присвоению 15 миллионов гривен еще в марте 2022 года, Белявцеву подозревают детективы НАБУ. Это стоимость более двух сотен тонн гумгруза курятины, который отправляли на Харьковщину.

Белявцева подтверждает: в начале марта договор с «Укрзализныцей» и директором частного предприятия на поставку мяса для раздачи людям действительно заключила именно она. И не только мясо, но и сотни тонн других продуктов от многих поставщиков. На тот момент из-за удара по зданию ОВА специального ключа с подписью не осталось ни у одного уполномоченного работника администрации, кроме нее.

«Когда первого числа ракета попала в здание администрации, мы чудом не погибли. Мы буквально совещание перенесли на 15 минут, ракету эту я встретила на перекрестке Ярослава Мудрого и Мироносицкой, на машине подъезжала к администрации. У меня единственной из тех, кто имел право подписи, сохранился ключ. Это флешка, которой мы подписываем документы. Никто из заместителей никогда не носил ее с собой. А у меня она была в сумке, я не оставила ее на работе, и она спаслась так от ракетного удара».

Ввести движение гуманитарной помощи по областям именно через платформу «Укрзализныци» решили Офис Президента и Кабмин. Такое решение было принято в начале марта 2022 года. Отдельно профильное министерство определило предприятия, где можно было покупать продукты, и за счет бюджета накормить людей в пострадавших районах. Каждая из областных администраций могла приобщиться, но для этого потребовался тот же аппаратный ключ-флешка. Оказалось, что больше уцелевших ключей на всю ОВА не осталось – так Виктория Белявцева приобщилась к обеспечению области продуктами. По словам Белявцевой, фактически Областной гуманитарный штаб на Харьковщине, созданный по указанию Офиса Президента, возглавила заместитель председателя ХОВА Олега Синегубова Вита Ковальская. Ее он привез с собой из Полтавы и поставил на должность зама буквально за пару недель до вторжения. Также в этот Гуманитарный штаб входили руководители силового блока региона, народные депутаты и главы некоторых райадминистраций – все, кто остался на местах, выжил и не убежал.

«После удара по администрации мы переехали в здание Госпрома, и оттуда, с того цокольного этажа, я практически не выходила много недель. Все, что мы делали в первые месяцы войны, не входило ни в какие наши должностные обязанности, мы никогда этим не занимались, никогда такого не делали. Действовать приходилось спонтанно. Я действительно заказывала эти продукты, потому что имела право подписи – это были целые эшелоны круп, консерв, сухого молока и многое другое. Но убедиться в том, что все действительно пришло, можно было единственным способом – приехать на станцию. Делами на месте занимались другие люди из команды губернатора», — вспоминает Белявцева.

На сайте ХОВА регулярно появлялись сообщения о работе этого штаба. Сколько муки, сыра, молока и других продуктов выделялось для нужд общин, отчитывалась именно заместитель главы администрации Ковальская. Именно она подробно рассказывала, иногда даже на фоне грузовых вагонов – куда и сколько продуктов поедет на этот раз.

Ни к приему, ни к распределению этих гуманитарных грузов Белявцева никакого отношения не имела, говорит ее адвокат Евгений Рияко.

«Да, действительно, на тот момент не сгорел только один ключ с правом подписи, и председатель ОВА сам принял решение отдельным распоряжением предоставил полномочия Белявцевой — подписывать документы. Хочу подчеркнуть — только оформлять документы, не было полномочий по приему товара. Юридически это нонсенс, ибо подписывать документы о приемке должны те люди, которые непосредственно принимают товар, но тогда, в начале войны, все было по-другому, тогда были определенные люди, которые непосредственно принимали товар. И только один человек, который этот товар в глаза не видел, ставил электронную подпись и подгружал в систему», – говорит адвокат.

Изо всех сотен вагонов с продуктами, которые ОВА заказывала у производителей, стражей порядка почему-то заинтересовала только одна партия курятины. Разбираются уже около года, но на самом деле ни одного хищения или присвоения и не было – кому бы его не забросали, — говорит адвокат Белявцевой.

«Вся курятина была роздана людям. Возник вопрос именно до того, своевременно ли 235 тонн товара было доставлено в Харьков. Имеется в виду следующее. Следствие пытается доказать, что в систему была подгружена информация о получении этой партии курятины, и соответственно она была уже оплачена, но сам товар еще фактически не прибыл в город. Потом в ХОВА разобрались и нашли эту партию, которая хранилась на складе и в конце концов раздали. Да даже и этим вопросом Белявцева никогда не занималась. Есть письма ХОВА к предприятию-поставщику, где вопрос хранение курятины был решен», — сообщил Евгений Рияко.

Это именно тот период, когда гуманитаркой заинтересовались правоохранители. И тогда же, вспоминает Виктория Белявцева, ей предлагали подписать документы на мясо «задним числом».

«Мне ничего было неизвестно о возможных манипуляциях с этими грузами, я не продавала продукты, не занималась их размещением на складах или транспортировкой в общины. Я их только заказывала — круглосуточно работала, сидя в полуподвальном помещении. Поэтому, конечно, я категорически отказалась это делать», — говорит Белявцева.

Вероятнее всего, после этого отказа она и превратилась в так называемое «слабое звено». Теперь вынуждена защищаться и обращаться к юристам.

«У нас есть доказательства и юридические, и фактические того, что одна команда — принимала и раздавала гуманитарные грузы, а вторая — на «удаленке» подписывала документы, не зная на самом деле реально, сколько пришло. Здесь была уникальная ситуация — ключ только у нее, она физически не могла успевать делать оба дела, пришлось доверять коллегам», — рассказывает адвокат Рияко.

Решение о мере пресечения для чиновницы суд будет принимать в среду. Виктория Белявцева заявляет, что готова сражаться за свое имя. Ведь все это время работала и делала всю работу, которую ей поручало руководство, не покинула должность и до последнего боролась и продолжает бороться за свой родной город. Тем временем на ее должность, вроде бы, говорит Белявцева, уже давно нашли нового человека из Полтавы.