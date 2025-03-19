Дело о присвоении 15 млн грн при закупке ХОВА гуманитарной курятины — в суде

Дело о завладении 15,2 миллиона гривен при закупке Харьковской областной военной администрацией курятины для гуманитарных нужд весной 2022 года передали в суд, сообщили в НАБУ.

Как сообщалось, обвиняемыми в производстве по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УКУ являются бывшая руководитель аппарата ХОВА Виктория Белявцева, а также трое представителей фирмы-поставщика: директор ООО, его заместитель и директор регионального управления.

13 февраля 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке» Белявцевой и троим представителям фирмы-поставщика. По версии следствия, в марте 2022 года ХОВА, «Укрзалізниця» и ООО заключили договор, в рамках которого по госпрограмме жителям Харьковщины должны были бесплатно раздать 765 тонн курятины на 50 миллионов гривен. Чиновница ХОВА и представители ТОВ решили присвоить 15,2 миллиона гривен, фактически не поставив 235 тонн продукции. С этой целью были подделаны 11 товарно-транспортных накладных. Узнав об уголовном деле, в декабре 2022 года чиновница ХОВА решила замаскировать невыдачу курятины людям фактом их ответственного хранения, но в конце концов «гуманитарку» обладминистрации таки поставили и фактически возместили причиненный ущерб.

В ХОВА комментировали, что гуманитарная помощь, о хищении денег на которой заявили в НАБУ и САП, была поставлена в полном объеме и передана населению Харьковской области.

Белявцева написала заявление об увольнении 5 февраля 2024 года, а затем ушла в отпуск. 3 апреля стало известно, что она получила еще одно подозрение в деле об организации на Харьковщине схемы выезда за границу псевдоволонтеров. Сама экс-чиновница отрицала все предъявленные обвинения. Она заявляла, что будет «сражаться за свое имя», а также говорила, что на ее должность «уже давно нашли нового человека из Полтавы».

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