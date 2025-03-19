Справа про розкрадання 15 млн при закупівлі ХОВА курятини для людей – у суді

Справу про заволодіння 15,2 мільйона гривень при закупівлі Харківською обласною військовою адміністрацією курятини для гуманітарних потреб навесні 2022 року передали до суду, повідомили в НАБУ.

Як повідомлялося, обвинуваченими у провадженні за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 ККУ є колишня керівниця апарату ХОВА Вікторія Белявцева, а також троє представників фірми-постачальника: директор ТОВ, його заступник та директор регіонального управління.

13 лютого 2024 року НАБУ та САП повідомили про підозру у заволодінні 15,2 мільйона гривень на «гуманітарці» Белявцевій та трьом представникам фірми-постачальника. За версією слідства, у березні 2022 року ХОВА, «Укрзалізниця» та ТОВ уклали договір, в межах якого за держпрограмою мешканцям Харківщини мали безплатно роздати 765 тонн курятини на 50 мільйонів гривень. Чиновниця ХОВА та представники ТОВ вирішили привласнити 15,2 мільйона гривень, фактично не поставивши 235 тонн продукції. З цією метою були підроблені 11 товарно-транспортних накладних. Дізнавшись про кримінальну справу, у грудні 2022 року чиновниця ХОВА вирішила замаскувати невидачу курятини людям фактом її відповідального зберігання, але зрештою «гуманітарку» обладміністрації таки поставили й фактично відшкодували завдану шкоду.

У ХОВА коментували, що гуманітарна допомога, про розкрадання грошей на якій заявили в НАБУ та САП, була поставлена в повному обсязі та передана населенню Харківської області.

Белявцева написала заяву про звільнення 5 лютого 2024 року, а потім пішла у відпустку. 3 квітня стало відомо, що вона отримала ще одну підозру у справі щодо організації на Харківщині схеми виїзду за кордон псевдоволонтерів. Сама ексчиновниця заперечувала всі пред’явлені звинувачення. Вона заявляла, що «боротиметься за своє ім’я», а також говорила, що на її посаду «вже давно знайшли нову людину з Полтави».

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