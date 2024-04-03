Виїзд 19 псевдоволонтерів за кордон організували троє посадовців Харківщини

Двом депутатам Харківщини та екскерівниці апарату ХОВА повідомили про підозру у тому, що вони організували перетин кордону для 19 «волонтерів», повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що до складу організованої групи входили депутат Харківської райради, голова однієї із райадміністрацій Харківської міської ради, яка також є депутатом Харківської міської ради та колишня керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації. Вони залучили до своєї протиправної діяльності волонтерів та функціонерів однієї із благодійних організацій і керували їхніми діями.

Кожен із учасників групи виконував свою роль. Депутат Харківської районної ради, який був також керівником однієї із благодійних організацій, розробив механізм переправлення чоловіків за кордон. Від імені цієї благодійної організації вносилися їхні дані до системи «Шлях».

У період 2022 – 2023 року учасники організованої групи направляли від імені благодійної організації листи-запити до ХОВА з проханням погодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам». ХОВА давала своє погодження. Надалі дані чоловіків вносили до системи «Шлях».

Слідство встановило 19 «волонтерів», які протягом 2022-2023 років, перетнули кордон і до цього часу не повернулися в Україну. Вартість таких послуг складала близько 60 000 гривень.

Досудове розслідування здійснює Шевченківське УП ГУНП у Києві з оперативного супроводу Управлінням СБУ у Харківській області.

Нагадаємо, 13 лютого, НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці” самій Белявцевій і трьом представникам фірми-постачальника. За версією слідства, у березні 2022 року ХОВА, “Укрзалізниця” та ТОВ уклали договір, у рамках якого за держпрограмою мали безплатно роздати продукти мешканцям. За версією слідства, чиновниця ХОВА підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, на підставі чого “Укрзалізниця” перерахувала фірмі понад 15 мільйонів гривень. Дізнавшись про кримінальну справу, у грудні 2022 року чиновниця ХОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів людям фактом їхнього відповідального зберігання, але зрештою “гуманітарку” обладміністрації поставили й фактично відшкодували завдану шкоду.

У ХОВА заявили, що гуманітарна допомога, про розкрадання грошей на якій заявили в НАБУ та САП, була поставлена ​​у повному обсязі та передана населенню Харківської області. При цьому в ХОВА наголосили, що сприяли та сприятимуть слідству.

У коментарі МГ “Об’єктив” речниця начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал повідомила, що Белявцева написала заяву про звільнення 5 лютого, а потім пішла у відпустку. Сама Белявцева відкидає пред’явлені звинувачення. Вона заявила, що “боротиметься за своє ім’я”, а також уточнила, що на її посаду “вже давно знайшли нову людину з Полтави”.