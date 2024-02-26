Ексчиновниця ХОВА внесла 3,6 млн застави: деталі щодо розкрадання на курятині

Колишній керівниці апарату Харківської ОВА Вікторії Белявцевій, яку разом із трьома представниками фірми-підрядника підозрюють у заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці”, обрали запобіжний захід – заставу у розмірі 3,6 мільйона гривень.

Про це стало відомо із публікації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наголошується, що ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП. Паралельно із запобіжним заходом на підозрювану покладені процесуальні обов’язки.

Відео: НАБУ

Як повідомив виданню “Суспільне Харків” адвокат Белявцевої Євген Ріяко, його підзахисна сплатила заставу.

“Під час внесення застави судова адміністрація та Державна казначейська служба України проводять перевірку походження цих грошей. Заощадження, внесені пані Вікторією, цю перевірку пройшли. Відповідні документи про внесення застави були направлені у прокуратуру”, — сказав Ріяко.

Нагадаємо, 13 лютого, НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці” самій Белявцевій і трьом представникам фірми-постачальника. За версією слідства, у березні 2022 року ХОВА, “Укрзалізниця” та ТОВ уклали договір, у рамках якого за держпрограмою мали безплатно роздати продукти мешканцям. За версією слідства, чиновниця ХОВА підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, на підставі чого “Укрзалізниця” перерахувала фірмі понад 15 мільйонів гривень. Дізнавшись про кримінальну справу, у грудні 2022 року чиновниця ХОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів людям фактом їхнього відповідального зберігання, але зрештою “гуманітарку” обладміністрації поставили й фактично відшкодували завдану шкоду.

У ХОВА заявили, що гуманітарна допомога, про розкрадання грошей на якій заявили в НАБУ та САП, була поставлена ​​у повному обсязі та передана населенню Харківської області. При цьому в ХОВА наголосили, що сприяли та сприятимуть слідству.

У коментарі МГ “Об’єктив” речниця начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал повідомила, що Белявцева написала заяву про звільнення 5 лютого, а потім пішла у відпустку. Сама Белявцева відкидає пред’явлені звинувачення. Вона заявила, що “боротиметься за своє ім’я”, а також уточнила, що на її посаду “вже давно знайшли нову людину з Полтави”.

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