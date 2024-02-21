У ХОВА готуються працевлаштувати чергову чиновницю з Полтави
У ХОВА, схоже, швидко знайшли заміну звільненій напередодні керівниці апарату Вікторії Белявцевій. Декларацію як кандидатка на цю посаду подала Катерина Бойко, яка раніше обіймала аналогічну посаду на Полтавщині.
Декларація Бойко опублікована в Єдиному державному реєстрі. У документі зазначено, що вона є кандидаткою на посаду керівниці апарату Харківської ОВА.
За даними інтернет-видання “Полтавщина”, Бойко звільнилася з Полтавської ОВА ще 29 листопада 2023 року. Про це повідомляв місцевий начальник ОВА Філіп Пронін. Зазначимо, що посада у ХОВА “звільнилася” лише 13 лютого 2024 року – після звільнення Вікторії Белявцевої. Цьому передував корупційний скандал: 13 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці” самій Белявцевій та трьом представникам фірми-постачальника. У коментарі МГ “Об’єктив” речниця начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал повідомила, що Белявцева написала заяву про звільнення 5 лютого, а потім пішла у відпустку. Сама Белявцева відкидає пред’явлені звинувачення. Вона заявила, що “боротиметься за своє ім’я”, а також уточнила, що на її посаду “вже давно знайшли нову людину з Полтави”.
Що відомо про Катерину Бойко
На порталі “Офіційна Україна сьогодні” наведено біографію нової чиновниці, яку перевозять до Харкова з Полтави. Катерині Бойко 38 років, вона народилася 28 грудня 1985 року у Полтаві. Там же у 2009 році закінчила інститут бізнесу “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая” (менеджер-економіст). А ось другу вищу освіту здобула в Харкові – у ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” (випустилася у 2021 році).
Перш ніж стати чиновницею, працювала менеджеркою, адміністраторкою та бухгалтеркою у різних фірмах Полтави. У 2012-му стала помічницею-консультанткою нардепів Валерія Головка (“Батьківщина”) та Андрія Реки (“Народний фронт”). З квітня 2015 року працювала в ОВА: радницею голови, заступницею начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату, начальницею відділу забезпечення діяльності керівництва апарату, а згодом і керівницею апарату.
Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов до призначення до Харкова два роки керував Полтавською ОДА (з 2019 до 2021). З Полтави до Харкова слідом за ним переїхала одна з нинішніх заступниць – Віта Ковальська (була директоркою департаменту в ПОДА) та низка інших чиновників.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: белявцева, кадры, назначение, новини Харкова, руководитель аппарата ХОГА, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА, схоже, швидко знайшли заміну звільненій напередодні керівниці апарату Вікторії Белявцевій. Декларацію як кандидатка на цю посаду подала Катерина Бойко, яка раніше обіймала аналогічну посаду на Полтавщині".