У ХОВА готуються працевлаштувати чергову чиновницю з Полтави

У ХОВА, схоже, швидко знайшли заміну звільненій напередодні керівниці апарату Вікторії Белявцевій. Декларацію як кандидатка на цю посаду подала Катерина Бойко, яка раніше обіймала аналогічну посаду на Полтавщині.

Декларація Бойко опублікована в Єдиному державному реєстрі. У документі зазначено, що вона є кандидаткою на посаду керівниці апарату Харківської ОВА.

За даними інтернет-видання “Полтавщина”, Бойко звільнилася з Полтавської ОВА ще 29 листопада 2023 року. Про це повідомляв місцевий начальник ОВА Філіп Пронін. Зазначимо, що посада у ХОВА “звільнилася” лише 13 лютого 2024 року – після звільнення Вікторії Белявцевої. Цьому передував корупційний скандал: 13 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці” самій Белявцевій та трьом представникам фірми-постачальника. У коментарі МГ “Об’єктив” речниця начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал повідомила, що Белявцева написала заяву про звільнення 5 лютого, а потім пішла у відпустку. Сама Белявцева відкидає пред’явлені звинувачення. Вона заявила, що “боротиметься за своє ім’я”, а також уточнила, що на її посаду “вже давно знайшли нову людину з Полтави”.

Що відомо про Катерину Бойко

На порталі “Офіційна Україна сьогодні” наведено біографію нової чиновниці, яку перевозять до Харкова з Полтави. Катерині Бойко 38 років, вона народилася 28 грудня 1985 року у Полтаві. Там же у 2009 році закінчила інститут бізнесу “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая” (менеджер-економіст). А ось другу вищу освіту здобула в Харкові – у ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” (випустилася у 2021 році).

Перш ніж стати чиновницею, працювала менеджеркою, адміністраторкою та бухгалтеркою у різних фірмах Полтави. У 2012-му стала помічницею-консультанткою нардепів Валерія Головка (“Батьківщина”) та Андрія Реки (“Народний фронт”). З квітня 2015 року працювала в ОВА: радницею голови, заступницею начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату, начальницею відділу забезпечення діяльності керівництва апарату, а згодом і керівницею апарату.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов до призначення до Харкова два роки керував Полтавською ОДА (з 2019 до 2021). З Полтави до Харкова слідом за ним переїхала одна з нинішніх заступниць – Віта Ковальська (була директоркою департаменту в ПОДА) та низка інших чиновників.