Керівницю апарату ХОВА, яку підозрює НАБУ, звільнили
Керівницю апарату ХОВА Вікторію Белявцеву звільнено з обласної військової адміністрації. Цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердили у пресслужбі.
“Вікторія Белявцева була звільнена за згодою сторін 13 лютого. Підстава – написання заяви на звільнення”, – повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.
Вона уточнила, що заяву на звільнення Белявцева написала ще 2 тижні тому, 5 лютого, а до 13 лютого перебувала у відпустці.
Нагадаємо, 13 лютого, НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 15,2 мільйона гривень на “гуманітарці” самій Белявцевій і трьом представникам фірми-постачальника. За версією слідства, у березні 2022 року ХОВА, “Укрзалізниця” та ТОВ уклали договір, у рамках якого за держпрограмою мали безплатно роздати продукти мешканцям. За версією слідства, чиновниця ХОВА підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, на підставі чого “Укрзалізниця” перерахувала фірмі понад 15 мільйонів гривень. Дізнавшись про кримінальну справу, у грудні 2022 року чиновниця ХОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів людям фактом їхнього відповідального зберігання, але зрештою “гуманітарку” обладміністрації поставили й фактично відшкодували завдану шкоду.
У ХОВА відреагували на ці підозри. Там заявили, що гуманітарна допомога, про розкрадання грошей на якій заявили в НАБУ та САП, була поставлена у повному обсязі та передана населенню Харківської області. При цьому в ХОВА наголосили, що сприяли та сприятимуть слідству.
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“Якщо під час досудового слідства та в суді буде доведено факт злочинних дій або намірів будь-якої посадової особи, то ця особа персонально має понести законне покарання“, – йдеться в публікації ХОВА.
Попри те, що цей офіційний коментар опублікували о 21:08 13 лютого, про звільнення головної фігурантки справи у ньому не повідомили.
- Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: белявцева, гуманитарка, НАБУ, сап, увольнение, хищение, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 10:59;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівницю апарату ХОВА Вікторію Белявцеву звільнено з обласної військової адміністрації. Цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердили у пресслужбі".