Розкрадання на “гуманітарці”: у ХОВА відповіли на звинувачення НАБУ та САП

Гуманітарна допомога, в розкраданні 15 мільйонів гривень на якій серед інших підозрюється керівниця апарату ХОВА Вікторія Белявцева, була поставлена ​​в повному обсязі та передана населенню Харківщини, заявили в ХОВА, коментуючи повідомлення САП та НАБУ.

Факт повного постачання та виконання умов договору між ХОВА, АТ “Укрзалізниця” та фірмою-постачальником, укладеного у березні 2022 року, підтверджують висновки державного аудиту за 2022 рік, зазначають в обладміністрації.

“Водночас ХОВА із березня 2022 року сприяла слідству, надавала відповідні документи профільним правоохоронним органам на всіх етапах слідчих дій, та буде сприяти слідству і надалі відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо під час досудового слідства та в суді буде доведено факт злочинних дій або намірів будь-якої посадової особи, то ця особа персонально має понести законне покарання“, – йдеться у публікації ХОВА.

Нагадаємо, 13 лютого НАБУ та САП проінформували, що повідомили про підозру у заволодінні 15,2 мільйона гривень на «гуманітарці» керівниці апарату Харківської ОВА та трьом представникам фірми-постачальника (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 ККУ). У березні 2022 року ХОВА, АТ “Укрзалізниця” та ТОВ уклали договір, у межах якого за держпрограмою мали безплатно роздати продукти мешканцям. За версією слідства, чиновниця ХОВА підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, на підставі чого Укрзалізниця перерахувала фірмі понад 15 мільйонів гривень. Дізнавшись про кримінальну справу, у грудні 2022 року чиновниця ХОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів людям фактом їхнього відповідального зберігання, але зрештою “гуманітарку” обладміністрації поставили й фактично відшкодували завдану шкоду.