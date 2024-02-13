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Хищение 15 млн на «гуманитарке»: в ХОВА ответили на обвинения НАБУ и САП

Общество 21:41   13.02.2024
Елена Нагорная
Хищение 15 млн на «гуманитарке»: в ХОВА ответили на обвинения НАБУ и САП Фото: Елена Нагорная

Гуманитарная помощь, в хищении 15 миллионов гривен на которой среди других подозревается руководитель аппарата ХОВА Виктория Белявцева, была поставлена в полном объеме и передана населению Харьковщины, заявили в ХОВА, комментируя сообщение САП и НАБУ.

Факт полной поставки и выполнения условий договора между ХОВА, АО «Укрзалізниця» и фирмой-поставщиком, заключенного в марте 2022 года, подтверждают выводы государственного аудита за 2022-й год, отмечают в обладминистрации.

«В то же время ХОВА с марта 2022 года способствовала следствию, предоставляла соответствующие документы профильным правоохранительным органам на всех этапах следственных действий, и будет способствовать следствию и в дальнейшем в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если во время досудебного следствия и в суде будет доказан факт преступных действий или намерений любого должностного лица, то это лицо персонально должно понести законное наказание», — говорится в публикации ХОВА.

Напомним, 13 февраля НАБУ и САП проинформировали, что сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке» руководителю аппарата Харьковской ОВА и троим представителям фирмы-поставщика (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УКУ). В марте 2022 года ХОВА, «Укрзалізниця» и ООО заключили договор, в рамках которого по госпрограмме должны были бесплатно раздать продукты жителям прифронтовых и деоккупированных территорий. По версии следствия, чиновница ХОВА подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, на основании чего «Укрзалізниця» перечислила фирме более 15 млн грн. Узнав об уголовном деле, в декабре 2022 года чиновница ХОВА решила замаскировать невыдачу продуктов людям фактом их ответственного хранения, но в конце концов «гуманитарку» обладминистрации поставили и фактически возместили причиненный ущерб.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 21:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гуманитарная помощь была поставлена в полном объеме и передана населению Харьковщины".