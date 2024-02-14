Руководительницу аппарата ХОВА, которую подозревает НАБУ, уволили
Руководительница аппарата ХОВА Виктория Белявцева уволена из областной военной администрации. Эту информацию МГ «Объектив» подтвердили в пресс-службе.
«Виктория Белявцева была уволена по соглашению сторон 13 февраля. Основание — написание заявления на увольнение», — сообщила пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.
Она уточнила, что заявление на увольнение Белявцева написала еще 2 недели назад, 5 февраля, а до 13 февраля находилась в отпуске.
Напомним, 13 февраля, НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 15,2 миллиона гривен на «гуманитарке» самой Белявцевой и троим представителям фирмы-поставщика. По версии следствия, в марте 2022 года ХОВА, «Укрзалізниця» и ООО заключили договор, в рамках которого по госпрограмме должны были бесплатно раздать продукты жителям. По версии следствия, чиновница ХОВА подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, на основании чего «Укрзалізниця» перечислила фирме более 15 миллионов гривен. Узнав об уголовном деле, в декабре 2022 года чиновница ХОВА решила замаскировать невыдачу продуктов людям фактом их ответственного хранения, но в конце концов «гуманитарку» обладминистрации поставили и фактически возместили причиненный ущерб.
В ХОВА отреагировали на эти подозрения. Там заявили, что гуманитарная помощь, о хищении денег на которой заявили в НАБУ и САП, была поставлена в полном объеме и передана населению Харьковской области. При этом в ХОВА подчеркнули, что способствовали и будут способствовать следствию.
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«Если во время досудебного следствия и в суде будет доказан факт преступных действий или намерений любого должностного лица, то это лицо персонально должно понести законное наказание», — говорится в публикации ХОВА.
Несмотря на то, что этот официальный комментарий опубликовали в 21:08 13 февраля, об увольнении главной фигурантки дела в нем не сообщили.
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- Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: белявцева, гуманитарка, НАБУ, сап, увольнение, хищение, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 10:59;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководительница аппарата ХОВА Виктория Белявцева уволена из областной военной администрации. Эту информацию МГ «Объектив» подтвердили в пресс-службе".