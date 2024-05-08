Керівницею апарату ХОВА стала чиновниця з команди Синєгубова на Полтавщині

Керівницею апарату Харківської ОВА замість Вікторії Белявцевої, якій оголосили дві підозри, стала Катерина Бойко, яка раніше обіймала аналогічну посаду в Полтавській ОДА, зокрема коли її очолював Олег Синєгубов.

Як повідомила МГ «Об’єктив» прессекретарка начальника ХОВА Олена Шаповал, Бойко була призначена 2 травня.

Нова керівниця апарату ХОВА народилася у 1985 році й має вищу освіту. Зокрема, у 2021 році вона здобула ступінь магістра публічного управління та адміністрування у ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Бойко розпочинала кар’єру на посадах менеджерки, адміністраторки та бухгалтерки у полтавських приватних підприємствах, у 2012-2015 роках була помічницею нардепів з Полтавщини Валерія Головка («Батьківщина») та Андрія Реки («Народний фронт»), у 2015-2018 роках – радницею голови Полтавської ОДА Валерія Головка, а у 2018-2023 роках – керівницею апарату Полтавської ОДА. У лютому 2024 року Бойко стала радницею патронатної служби начальника ОВА апарату Харківської ОВА й обіймала цю посаду до призначення керівницею апарату.

Нагадаємо, що начальник ХОВА Олег Синєгубов два роки керував Полтавською ОДА – у 2019-2021. З Полтави до Харкова слідом за ним переїхали одна з нинішніх заступниць — Віта Ковальська (була директоркою департаменту у ПОДА), а також низка інших чиновників.

Нагадаємо також, що попередній керівниці апарату ХОВА Вікторії Белявцевій, а також трьом представникам фірми-постачальника 13 лютого 2024 року НАБУ та САП повідомили про підозру у заволодінні 15,2 мільйона гривень на «гуманітарці». 3 квітня стало відомо, що Белявцева отримала ще одну підозру у справі щодо організації на Харківщині схеми виїзду за кордон псевдоволонтерів. Сама ексчиновниця заперечує всі пред’явлені звинувачення. Вона заявляла, що «боротиметься за своє ім’я», а також говорила, що на її посаду «вже давно знайшли нову людину з Полтави».