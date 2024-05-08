Live
  • Ср 08.05.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.3
  • EUR 42.31

Керівницею апарату ХОВА стала чиновниця з команди Синєгубова на Полтавщині

Політика 21:30   08.05.2024
Олена Нагорна
Керівницею апарату ХОВА стала чиновниця з команди Синєгубова на Полтавщині

Керівницею апарату Харківської ОВА замість Вікторії Белявцевої, якій оголосили дві підозри, стала Катерина Бойко, яка раніше обіймала аналогічну посаду в Полтавській ОДА, зокрема коли її очолював Олег Синєгубов. 

Як повідомила МГ «Об’єктив» прессекретарка начальника ХОВА Олена Шаповал, Бойко була призначена 2 травня.

Нова керівниця апарату ХОВА народилася у 1985 році й має вищу освіту. Зокрема, у 2021 році вона здобула ступінь магістра публічного управління та адміністрування у ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Бойко розпочинала кар’єру на посадах менеджерки, адміністраторки та бухгалтерки у полтавських приватних підприємствах, у 2012-2015 роках була помічницею нардепів з Полтавщини Валерія Головка («Батьківщина») та Андрія Реки («Народний фронт»), у 2015-2018 роках – радницею голови Полтавської ОДА Валерія Головка, а у 2018-2023 роках – керівницею апарату Полтавської ОДА. У лютому 2024 року Бойко стала радницею патронатної служби начальника ОВА апарату Харківської ОВА й обіймала цю посаду до призначення керівницею апарату.

Нагадаємо, що начальник ХОВА Олег Синєгубов два роки керував Полтавською ОДА – у 2019-2021. З Полтави до Харкова слідом за ним переїхали одна з нинішніх заступниць — Віта Ковальська (була директоркою департаменту у ПОДА), а також низка інших чиновників.

Нагадаємо також, що попередній керівниці апарату ХОВА Вікторії Белявцевій, а також трьом представникам фірми-постачальника 13 лютого 2024 року НАБУ та САП повідомили про підозру у заволодінні 15,2 мільйона гривень на «гуманітарці». 3 квітня стало відомо, що Белявцева отримала ще одну підозру у справі щодо організації на Харківщині схеми виїзду за кордон псевдоволонтерів. Сама ексчиновниця заперечує всі пред’явлені звинувачення. Вона заявляла, що «боротиметься за своє ім’я», а також говорила, що на її посаду «вже давно знайшли нову людину з Полтави».

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Керівницею апарату ХОВА стала чиновниця з команди Синєгубова на Полтавщині
Керівницею апарату ХОВА стала чиновниця з команди Синєгубова на Полтавщині
08.05.2024, 21:30
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
08.05.2024, 13:36
Ворожу гармату, що завдавала ударів по прикордонню Харківщини, знищили (відео)
Ворожу гармату, що завдавала ударів по прикордонню Харківщини, знищили (відео)
08.05.2024, 20:34
Вночі сильні заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 9 травня
Вночі сильні заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 9 травня
08.05.2024, 20:17
Чим били по шкільному стадіону в Харкові, з’ясовують: поліція показала відео
Чим били по шкільному стадіону в Харкові, з’ясовують: поліція показала відео
08.05.2024, 18:52
Яка небезпека може чекати на Харків 9.05 з боку РФ, розповів Тимошко (відео)
Яка небезпека може чекати на Харків 9.05 з боку РФ, розповів Тимошко (відео)
08.05.2024, 16:44

Новини за темою:

13:29
«Шлях» для ухилянтів: екскерівниця апарату ХОВА заявляє про політичний тиск
18:41
Ексчиновниця ХОВА внесла 3,6 млн застави: деталі щодо розкрадання на курятині
10:49
У ХОВА готуються працевлаштувати чергову чиновницю з Полтави
11:20
Скандал у Харківській ОВА – хто розкрадав гуманітарку на початку вторгнення?
10:59
Керівницю апарату ХОВА, яку підозрює НАБУ, звільнили

Ви читали новину: «Керівницею апарату ХОВА стала чиновниця з команди Синєгубова на Полтавщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівницею апарату Харківської ОВА замість Вікторії Белявцевої, якій оголосили дві підозри, стала Катерина Бойко, яка раніше обіймала аналогічну посаду в Полтавській ОДА, зокрема коли її очолював Олег Синєгубов".