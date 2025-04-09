Бывший первый зам Синегубова доказал в суде, что его уволили незаконно

Уволенный из ХОВА Александр Скакун, чья работа не устраивала начальника — Олега Синегубова, судился и подтвердил, что не прогуливал службу.

«Я первый раз в своей жизни подал в суд. Подал в последний день, когда я мог это сделать. Я долго думал, делать мне это или нет. Но это настолько… Я человек не обидчивый, но это (увольнение — Ред.) было настолько обидно сделано и прокомментировано потом. А потом исправлены комментарии… В результате я решил для себя все-таки подать иск в суд. Я его выиграл. Кстати, насколько я знаю, апелляцию никто не подавал на это решение. Суд установил, что фактов прогула не было, что уволили меня не по процедуре и не за то. Но, безусловно, в такой ситуации я точно не мог не написать заявление об уходе. И я его написал. И для меня было очень важно, чтобы все, кому это интересно, знали, что это заявление – не моя инициатива, а так сложились обстоятельства», — рассказал Скакун в интервью «Объективу».

Напомним, своим первым заместителем Александра Скакуна Олег Синегубов назначил незадолго до полномасштабного вторжения РФ — в феврале 2022 года. До этого Скакун работал в ХОГА с 2017 года. Он был заместителем у четырех глав облгосадминистрации. А осенью 2021-го исполнял обязанности главы ХОГА после увольнения Айны Тимчук. До прихода в ХОГА Скакун работал в СБУ на различных должностях, вплоть до первого заместителя начальника управления в Харьковской области.

Уволив Скакуна, Синегубов заявил, что «неэффективность его работы была системной». Сам же бывший первый заместитель начальника ХОВА видит другие причины.

«Я не очень удобный для руководителей. У меня всегда есть свое мнение, и я всегда готов к дискуссии. Во всех смыслах – и в политическом, и военном, и в гражданском. На моем пути встречались очень мощные руководители, которые считали это силой. В данном случае у меня было очень много разных дискуссий с Олегом Васильевичем. Это были дискуссии, они были рабочие. Я отстаивал свою точку зрения по некоторым вопросам. Были вопросы и о политических составляющих. Это касается, ну, например, «ОПЗЖ». И я уверен. Я знаю, что «ОПЗЖ», которые меня не очень любят, тоже приложили руку к этому увольнению. Я это знаю, стопроцентно эта история была. И таких вопросов было несколько, когда я рассказывал свою точку зрения. И она никогда, кстати, не была публичной. Но все это интерпретировалось в некоторое умышленное мной расшатывание политической ситуации. Я с этим не согласен, категорически. Это неправда. Было совсем не так. Точно эта история не во время войны, но причины [увольнения] не то, что я что-то прогуливал или что-то не делал», — отметил Александр Скакун.