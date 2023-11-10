«Неэффективность работы была системной» — Синегубов об увольнении Скакуна

Глава ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Суспільне Харків» прокомментировал решение об увольнении своего первого заместителя Александра Скакуна.

«Это решение было абсолютно осознанным. За определенные в работе промахи, не промахи, но с его стороны, скажем так, работа, по моему убеждению, неэффективность была системной. Это решение, мое распоряжение было согласовано с Офисом Президента. Поэтому это совместное решение. Пришло время найти более эффективного человека на это место», – сказал Синегубов.

Он также отметил, что сейчас рассматривают кандидатуру на этот пост.

«У нас нет цели просто назначить человека на это место. Этот человек должен отвечать всем нормам, правилам», — добавил глава ХОВА.

На вопрос корреспондента: «будет ли это человек, уже работающий в ХОВА», Синегубов ответил: «посмотрим».

Видео: «Суспільне Харків»

Напомним, в комментарии МГ «Объектив» Александр Скакун отмечал, что о своем увольнении узнал из СМИ. О причинах ему никто не сообщал.