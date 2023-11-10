«Неэффективность работы была системной» — Синегубов об увольнении Скакуна
Глава ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Суспільне Харків» прокомментировал решение об увольнении своего первого заместителя Александра Скакуна.
«Это решение было абсолютно осознанным. За определенные в работе промахи, не промахи, но с его стороны, скажем так, работа, по моему убеждению, неэффективность была системной. Это решение, мое распоряжение было согласовано с Офисом Президента. Поэтому это совместное решение. Пришло время найти более эффективного человека на это место», – сказал Синегубов.
Он также отметил, что сейчас рассматривают кандидатуру на этот пост.
«У нас нет цели просто назначить человека на это место. Этот человек должен отвечать всем нормам, правилам», — добавил глава ХОВА.
На вопрос корреспондента: «будет ли это человек, уже работающий в ХОВА», Синегубов ответил: «посмотрим».
Видео: «Суспільне Харків»
Напомним, в комментарии МГ «Объектив» Александр Скакун отмечал, что о своем увольнении узнал из СМИ. О причинах ему никто не сообщал.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: работа, решение, синегубов, скакун, увольнение, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Неэффективность работы была системной» — Синегубов об увольнении Скакуна»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Суспільне Харків» прокомментировал решение об увольнении своего первого заместителя Александра Скакуна.".