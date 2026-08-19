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10 лет «Металлисту 1925»: кто придумал клубу слоган и в чем был «ход конем»

Общество 10:32   19.08.2026
Оксана Горун
10 лет «Металлисту 1925»: кто придумал клубу слоган и в чем был «ход конем»

К десятилетию харьковского футбольного клуба представили книгу «Наше имя – Харьков: Официальная история «Металлиста 1925».

Как создавали ФК и возрождали футбол в Харькове, для юбилейного издания рассказал один из участников процесса – бывший заместитель и и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун. С разрешения издателей публикуем отдельные цитаты.

События вокруг рождения нового футбольного клуба в Харькове разворачивались в первые годы российско-украинской войны. Дата 17 августа 2016 знаменует не начало процесса, а уже первый физический результат.

«Клуб рожден в непростые времена для страны, реально в военное время. Горд тем, что тогда придумал ему слоган: «Рожденные в бою», — поделился Скакун.

А вот «хитрый ход» с названием клуба принадлежал тогдашнему советнику главы Харьковской ОГА и первому заместителю президента Федерации футбола Украины Сергею Стороженко.

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«На то время любимый клуб харьковчан «Металлист» находился в процедуре банкротства, и на этом спортивном фронте царили тишина и покой, к которым спортивный Харьков не привык после шумных сезонов последнего десятилетия. Было ясно, что в тот период кейсом «Металлиста» заниматься было некому, колоссальные долги клуба выплачивать никто не собирается, и он фактически находится на смертном одре. Сергей Михайлович, как говорится, предложил ход конем. На мой взгляд, креативность его идеи заключалась в названии – «Металлист 1925″. Да, это была, в том числе, и маленькая футбольная хитрость, но выверенная юридически, что позже позволило неоднократно отбиться от судов и разного рода расследований в разных, в том числе и международных инстанциях», — отмечает Александр Скакун.

Он убеждает: название – не признак правопреемства того, легендарного, «Металлиста», а дань большой истории харьковского футбола и преемственности поколений. Еще одной особенностью нового футбольного проекта стала его «народность», ведь акции клуба были у большого количества болельщиков.

«Поэтому у нас собрания акционеров проходили часто шумно, но конструктивно и эффективно, – комментирует Скакун. – Могу честно сказать, я понимал, что долго такое положение дел не продержится, но на стадии его рождения и утверждения молодым, но уверенным в себе проектом – это было круто».

Концепция народного клуба продержалась около четырех лет. Для движения в Премьер-лигу расходы должны были значительно расти, а пул спонсоров постепенно уменьшался. По словам Скакуна, «утром 10 августа 2020 года клуб тихо умирал». Однако нашел новое дыхание. Как это произошло и как «Металлист 1925» пережил первые годы полномасштабного российского вторжения – все подробности в юбилейной книге.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 10:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К десятилетию харьковского футбольного клуба представили книгу «Наше имя – Харьков: Официальная история «Металлиста 1925»".