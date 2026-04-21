Live

К чемпионату по футболу готовится Харьковщина — он стартует уже в мае

Спорт 19:01   21.04.2026
Елена Нагорная
Чемпионат Харьковской области по футболу среди аматоров начнется 2 мая. В соревнованиях примут участие команды из всех районов.

На расширенном заседании исполнительного комитета Харьковской областной ассоциации футбола утвердили обновленную систему организации соревнований и определение заявочных периодов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его словам, уделили внимание вопросам арбитража и обязательной видеосъемке матчей как инструменту разрешения спорных эпизодов.

Кроме того, обсудили проведение накануне старта чемпионата Суперкубка области. В матче встретятся обладатель Кубка области ФК «Авангард» (Лозовая) и серебряный призер чемпионата — ФК «Маяк» (Валки).

Как сообщала МГ «Объектив», 11 апреля в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 1:0. Гол на 78-й минуте забил Денис Антюх.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

