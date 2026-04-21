К чемпионату по футболу готовится Харьковщина — он стартует уже в мае
Чемпионат Харьковской области по футболу среди аматоров начнется 2 мая. В соревнованиях примут участие команды из всех районов.
На расширенном заседании исполнительного комитета Харьковской областной ассоциации футбола утвердили обновленную систему организации соревнований и определение заявочных периодов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также, по его словам, уделили внимание вопросам арбитража и обязательной видеосъемке матчей как инструменту разрешения спорных эпизодов.
Кроме того, обсудили проведение накануне старта чемпионата Суперкубка области. В матче встретятся обладатель Кубка области ФК «Авангард» (Лозовая) и серебряный призер чемпионата — ФК «Маяк» (Валки).
Как сообщала МГ «Объектив», 11 апреля в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 1:0. Гол на 78-й минуте забил Денис Антюх.
• Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 19:01;