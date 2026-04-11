Харьковский «Металлист 1925» обыграл «Динамо»

В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 1:0. Гол на 78-й минуте забил Денис Антюх.

Игра состоялась 11 апреля на стадионе «Центральный» в Житомире, сообщается на сайте харьковского клуба.

Первый тайм завершился без голов — 0:0. Судьба встречи решилась в конце второго тайма. На 78-й минуте Антюх забил единственный мяч, который принес «Металлисту 1925» три очка.

Харьковчане набрали 35 очков и закрепились на пятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги. Киевляне остались на четвертой позиции с 41 очком.