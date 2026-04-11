Live

Харьковский «Металлист 1925» обыграл «Динамо»

Спорт 18:30   11.04.2026
В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 1:0. Гол на 78-й минуте забил Денис Антюх.

Игра состоялась 11 апреля на стадионе «Центральный» в Житомире, сообщается на сайте харьковского клуба.

Первый тайм завершился без голов — 0:0. Судьба встречи решилась в конце второго тайма. На 78-й минуте Антюх забил единственный мяч, который принес «Металлисту 1925» три очка.

Харьковчане набрали 35 очков и закрепились на пятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги. Киевляне остались на четвертой позиции с 41 очком.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковский «Металлист 1925» обыграл «Динамо»», то посмотрите больше в разделе Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 18:30;

