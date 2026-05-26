Преображается Основа: еще один пляж приводят в порядок в Харькове (фото)

К лету готовят прибрежную зону на Основянском озере.

В работах по благоустройству задействованы сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» и районной администрации, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Там убрали и вывезли мусор, обновили песок на пляже, обрезали сухие ветки на аллее, а также отремонтировали и покрасили скамейки.

«Теперь обновленная локация полностью готова к отдыху горожан», — подытожили в мэрии.

Как сообщала МГ «Объектив», к пляжному сезону также готовят остров на Журавлевке. СКП «Харьковзеленстрой» проводит работы по благоустройству зоны отдыха. Там разравнивают и подсыпают свежим песком пляж, размытый водой. Также обещают комфортные лежаки и зонтики от солнца. Вход будет бесплатным. Перед этим «Харьковзеленстрой» получил в постоянное пользование участок, где ранее находился частный пляж «Акважур».

Также напомним, в Харьковской области действует решение о запрете купания. Его утвердила Региональная комиссия ТЭБ и ЧС.