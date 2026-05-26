Преображается Основа: еще один пляж приводят в порядок в Харькове (фото)
К лету готовят прибрежную зону на Основянском озере.
В работах по благоустройству задействованы сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» и районной администрации, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Там убрали и вывезли мусор, обновили песок на пляже, обрезали сухие ветки на аллее, а также отремонтировали и покрасили скамейки.
«Теперь обновленная локация полностью готова к отдыху горожан», — подытожили в мэрии.
Как сообщала МГ «Объектив», к пляжному сезону также готовят остров на Журавлевке. СКП «Харьковзеленстрой» проводит работы по благоустройству зоны отдыха. Там разравнивают и подсыпают свежим песком пляж, размытый водой. Также обещают комфортные лежаки и зонтики от солнца. Вход будет бесплатным. Перед этим «Харьковзеленстрой» получил в постоянное пользование участок, где ранее находился частный пляж «Акважур».
Также напомним, в Харьковской области действует решение о запрете купания. Его утвердила Региональная комиссия ТЭБ и ЧС.
Читайте также: Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте: подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: благоустройство, новости Харькова, основа, пляж;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Преображается Основа: еще один пляж приводят в порядок в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 18:12;