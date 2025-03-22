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«Зеленая весна»: в Харькове — общегородская акция по уборке после зимы (фото)

Общество 12:25   22.03.2025
Елена Нагорная
«Зеленая весна»: в Харькове — общегородская акция по уборке после зимы (фото) Фото: ЦПАУ г. Харькова

В Харькове работники коммунальных предприятий и других структур горсовета вышли 22 марта на масштабную акцию по благоустройству территорий после зимы.

В частности, в городе работают около тысячи сотрудников КП «Харьковблагоустройство», задействовано 34 единицы спецтехники, информируют на предприятии.

Коммунальщики очищали улицы, дворы и зеленые зоны от зарослей, мусора, сухих листьев и веток. Также красили элементы благоустройства, приводили в порядок насаждения.

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
"Зеленая весна" в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
"Зеленая весна" в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
"Зеленая весна" в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Также присоединились к уборке сотрудники Центра предоставления административных услуг г. Харькова.

"Зеленая весна" в Харькове
Фото: ЦПАУ г. Харькова
"Зеленая весна" в Харькове
Фото: ЦПАУ г. Харькова

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 12:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работники коммунальных предприятий и других структур горсовета вышли 22 марта на масштабную акцию по благоустройству территорий после зимы.".