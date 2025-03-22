«Зеленая весна»: в Харькове — общегородская акция по уборке после зимы (фото)

В Харькове работники коммунальных предприятий и других структур горсовета вышли 22 марта на масштабную акцию по благоустройству территорий после зимы.

В частности, в городе работают около тысячи сотрудников КП «Харьковблагоустройство», задействовано 34 единицы спецтехники, информируют на предприятии.

Коммунальщики очищали улицы, дворы и зеленые зоны от зарослей, мусора, сухих листьев и веток. Также красили элементы благоустройства, приводили в порядок насаждения.

Также присоединились к уборке сотрудники Центра предоставления административных услуг г. Харькова.