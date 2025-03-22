«Зеленая весна»: в Харькове — общегородская акция по уборке после зимы (фото)
Фото: ЦПАУ г. Харькова
В Харькове работники коммунальных предприятий и других структур горсовета вышли 22 марта на масштабную акцию по благоустройству территорий после зимы.
В частности, в городе работают около тысячи сотрудников КП «Харьковблагоустройство», задействовано 34 единицы спецтехники, информируют на предприятии.
Коммунальщики очищали улицы, дворы и зеленые зоны от зарослей, мусора, сухих листьев и веток. Также красили элементы благоустройства, приводили в порядок насаждения.
Также присоединились к уборке сотрудники Центра предоставления административных услуг г. Харькова.
Читайте также: Как обрезать плодовые деревья: агроном из Харькова — кратко об основном 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: благоустройство, весна, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, субботник, уборка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Зеленая весна»: в Харькове — общегородская акция по уборке после зимы (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 12:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работники коммунальных предприятий и других структур горсовета вышли 22 марта на масштабную акцию по благоустройству территорий после зимы.".