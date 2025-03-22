Как обрезать плодовые деревья: агроном из Харькова — кратко об основном 📹

Агроном, техник-озеленитель СКП «Харьковзеленстрой» Владимир Бережной дал несколько основных советов, как выполнять обрезку плодовых деревьев весной.

«Для каждого дерева есть своя обрезка, — констатировал агроном. — Если старые плодовые деревья, то нужно вырезать сухие ветви. Затем сучки. Те, что сухие, уже мешают. Далее, если посмотреть по дереву, то проредить крону. Те ветки, которые идут внутрь кроны или из кроны выходят. Они пересекаются, трутся друг о друга. Те ветви в первую очередь. Можно не полностью обрезать. Если на ветке закладывается урожай будущего года, то можно обрезать на треть. Чтобы она не терлась и не мешала другим веткам. Обрезаются все жировики. Как говорят в народе, «волчки». Они ничего не дают, они только тянут на себя соки, а приплода от них никакого нет».

По словам Бережного, обрезка проводится до начала сокодвижения, когда минует опасность сильных морозов. У плодовых деревьев эти процессы происходят позже, чем у лиственных декоративных пород. Крайний срок обрезки — начало апреля.

При покупке саженца с открытой корневой системой агроном советует на пару часов или даже на ночь поставить его в ведро с водой, чтобы увлажнить корни. Если без этой процедуры посадить дерево и полить, то влаги будет мало. Обрезку саженца обычно проводят в питомнике или же дают советы при продаже, как лучше это сделать.

«Я советовал бы прищепить верхушку, чтобы дерево не шло вверх, а кустилось. На первом году больше делать ничего не нужно. Чтобы лучше росло дерево, если есть такая возможность, можно смешать глину с коровяком один к одному, сделать такую болтушку. И в эту смесь обмакнуть корни, чтобы она питательные вещества дала растению. И после этого сажать», — добавил Бережной.