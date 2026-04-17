Высадка и обрезка деревьев: что еще можно делать в середине апреля (видео)
Обрезку деревьев, если кто-то не успел, можно проводить и сейчас, но осторожно. Высаживать растения тоже не поздно — особенно те, которые продаются в контейнерах или не пошли в активный рост, рассказал МГ «Объектив» заместитель директора ботанического сада Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Александр Алехин.
По его словам, плодовые деревья в течение сезона можно обрезать до трех раз, так что бояться этого не стоит. Но места срезов обязательно нужно закрывать садовым варом или специальными средствами — сейчас есть много новых препаратов, даже так называемая «кожа для растений».
Специалист пояснил, что растения в контейнерах можно высаживать в любое время. Если же саженцы выкопаны из грунта, то есть у них открытая корневая система, следует быть осторожнее.
В то же время сейчас продается много растений, выкопанных еще осенью и сохраненных в холодных подвалах — они еще не пошли в рост, и их можно высаживать без колебаний, лишь чаще поливать и подкармливать.
То есть, сроки высадки плодовых деревьев зависят от погоды и качества посадочного материала. «Это все довольно условно», — добавил он, отвечая на вопрос, действительно ли все нужно успеть посадить до 1 мая.
Читайте также: Сакуры, магнолии и тюльпаны: что цветет в ботсаду Харькова прямо сейчас 📹
Новости по теме:
Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: Александр Алехин, ботсад, дерева, деревья, новости Харькова, обрезка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Высадка и обрезка деревьев: что еще можно делать в середине апреля (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 14:40;