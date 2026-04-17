Высадка и обрезка деревьев: что еще можно делать в середине апреля (видео)

Общество 14:40   17.04.2026
Елена Нагорная
Обрезку деревьев, если кто-то не успел, можно проводить и сейчас, но осторожно. Высаживать растения тоже не поздно — особенно те, которые продаются в контейнерах или не пошли в активный рост, рассказал МГ «Объектив» заместитель директора ботанического сада Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Александр Алехин.

По его словам, плодовые деревья в течение сезона можно обрезать до трех раз, так что бояться этого не стоит. Но места срезов обязательно нужно закрывать садовым варом или специальными средствами — сейчас есть много новых препаратов, даже так называемая «кожа для растений».

Специалист пояснил, что растения в контейнерах можно высаживать в любое время. Если же саженцы выкопаны из грунта, то есть у них открытая корневая система, следует быть осторожнее.

В то же время сейчас продается много растений, выкопанных еще осенью и сохраненных в холодных подвалах — они еще не пошли в рост, и их можно высаживать без колебаний, лишь чаще поливать и подкармливать.

То есть, сроки высадки плодовых деревьев зависят от погоды и качества посадочного материала. «Это все довольно условно», — добавил он, отвечая на вопрос, действительно ли все нужно успеть посадить до 1 мая.

Если вам интересна новость: «Высадка и обрезка деревьев: что еще можно делать в середине апреля (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 14:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обрезку деревьев, если кто-то не успел, можно проводить и сейчас, но осторожно.".