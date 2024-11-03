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Взрывы КАБов могут влиять на отсутствие дождя в Харьковской области — мнение

Общество 17:24   03.11.2024
Оксана Якушко
Оксана Горун
Взрывы КАБов могут влиять на отсутствие дождя в Харьковской области — мнение

Удары КАБов и ракет могли отразиться на погоде, предположил в комментарии МГ «Объектив» заместитель директора по науке ботсада ХНУ им. Каразина Александр Алехин.

Украинские ученые продолжают анализировать причины, по которым лето и осень выдались особенно жаркими и засушливыми. Помимо глобальной проблемы — усиления парникового эффекта во всем мире — в Украине есть и дополнительные факторы, которые могли повлиять на происходящее. И главный из них — активные боевые действия и обстрелы. О влиянии войны на климат в интервью МГ «Объектив» заявляла заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух. Связь между войной и засухой видит и ботаник Александр Алехин.

«Когда-то я участвовал в научной конференции в Карелии, в городе Петрозаводск, в России. Там очень влажный климат – озера, болота. И летом практически ежедневно идут дожди. Но нам повезло – конференция совпала с отпуском президента РФ Бориса Ельцина, отдыхавшего на своей даче под Петрозаводском. И все это время, две недели, стояла абсолютно сухая и солнечная погода», — вспоминает Алехин.

Чтобы добиться такого эффекта, российские военные периодически взрывали в воздухе снаряды с серебром. Это не давало образовываться облакам – один из метеорологических приемов поддерживать солнечную погоду, который часто используют на официальных мероприятиях.

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«Вероятно, что-то подобное происходит сейчас и в нашем регионе. Ракетное топливо, следы от снарядов и бомб – это, вероятно, те же мелкодисперсные частицы, которые не дают образовываться каплям дождя», — объяснил Алехин.

Автор: Оксана Якушко, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 17:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары КАБов и ракет могли отразиться на погоде, предположил в комментарии МГ «Объектив» заместитель директора по науке ботсада ХНУ им. Каразина Александр Алехин".