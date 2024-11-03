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Генштаб заявил про многочисленные авиаудары по Харьковщине

Происшествия 08:14   03.11.2024
Оксана Горун
Генштаб заявил про многочисленные авиаудары по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке перечислил семь населенных пунктов Харьковской области, по которым прилетели российские авиабомбы.

«Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Слатино, Казачья Лопань, Малые Проходы, Песчаное, Синьковка, Голубовка, Терны Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

Напомним, с 03:36 в Харьковской области продолжается воздушная тревога, которую объявили из-за запусков российской авиацией КАБов.

В течение суток, по данным Генштаба, армия РФ 13 раз атаковала на Купянском направлении. Штурмы были в районах Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Также восемь раз враг штурмовал в районе Волчанска.

Всего на фронте в Украине за сутки зафиксировали 173 боевых столкновения. Авиация, ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, одно средство артиллерии и два склада БК.

Генштаб проинформировал о потерях ВС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке перечислил семь населенных пунктов Харьковской области, по которым прилетели российские авиабомбы".