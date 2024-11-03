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Россияне заявляют об успехах под Купянском — ISW не находит подтверждения

Происшествия 07:39   03.11.2024
Оксана Горун
Россияне заявляют об успехах под Купянском — ISW не находит подтверждения Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал: продвижений у армии РФ на Харьковщине нет: ни в районе Харькова, ни под Купянском.

«Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 2 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов, — подчеркнули аналитики ISW. — 2 ноября российское Минобороны заявило, что российские войска захватили Первомайское (на территории Харьковской области по направлению на Боровую — Ред.). Российские военные блогеры заявили 2 ноября, что российские войска, действующие к юго-востоку от Купянска, продвинулись в северную часть Загрызово и в район Вишневого… Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений».

По данным Института изучения войны, оккупанты продолжают атаковать в районах Петропавловки, Песчаного, Кругляковки, Колесниновки, Загрызово и Лозовой.

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На Харьковском направлении ограниченные попытки продвинуться вперед армия РФ предпринимала в районе Волчанска и Глубокого — 1 и 2 ноября.

«Но не продвинулись», — прокомментировали в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 07:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал: продвижений у армии РФ на Харьковщине нет: ни в районе Харькова, ни под Купянском".