Россияне заявляют об успехах под Купянском — ISW не находит подтверждения

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал: продвижений у армии РФ на Харьковщине нет: ни в районе Харькова, ни под Купянском.

«Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 2 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов, — подчеркнули аналитики ISW. — 2 ноября российское Минобороны заявило, что российские войска захватили Первомайское (на территории Харьковской области по направлению на Боровую — Ред.). Российские военные блогеры заявили 2 ноября, что российские войска, действующие к юго-востоку от Купянска, продвинулись в северную часть Загрызово и в район Вишневого… Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений».

По данным Института изучения войны, оккупанты продолжают атаковать в районах Петропавловки, Песчаного, Кругляковки, Колесниновки, Загрызово и Лозовой.

На Харьковском направлении ограниченные попытки продвинуться вперед армия РФ предпринимала в районе Волчанска и Глубокого — 1 и 2 ноября.

«Но не продвинулись», — прокомментировали в ISW.