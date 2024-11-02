«Ахиллес»: комплексы С-300, С-400 – проблема, которую можно решить
Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал об основных проблемах ВСУ на Харьковском и Купянском направлении.
По его словам, основная проблема на севере Харьковщины – авиация и комплексы С-300 и С-400. Однако это можно достаточно легко решить.
«И решение проблемы находится в руках наших партнеров. Это разрешение на применение дальнобойного оружия по территории РФ в глубину для того, чтобы можно было бить по аэродромам ближнего базирования и заставлять авиацию противника все время мигрировать, не давать возможность работать так интенсивно. По участкам, где работает 92 ОШБр и наши бригады держат оборону на Харьковщине, противник успеха не имеет. Своевременно оказывается, наносится поражение и противник точно не чувствует себя свободно. Противник жалуется на то, что где-то не желает выходить на позиции, потому что их убьют, но система принуждения заставляет выходить на позиции. И все время пытается подтягивать резервы для того, чтобы наращивать ударно-штурмовые действия», – отметил Федоренко.
На Купянском направлении, отметил командир батальона, ситуация куда сложнее.
«Несоразмерные силы и средства. Противник применяет авиацию, артиллерию, системы реактивного огня, беспилотные системы в значительном количестве и живую силу. Основной самый дешевый ресурс противника – это живая сила, пытающаяся прорвать боевые порядки и заскочив комбинированно. Им важно закрепиться на левобережном плацдарме Оскола. Сейчас Кругляковка – это одна из самых сложных зон», – добавил Федоренко.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ахиллес, купянское направление, федоренко, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 17:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал об основных проблемах на Харьковском и Купянском направлении.".