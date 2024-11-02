«Ахиллес»: комплексы С-300, С-400 – проблема, которую можно решить

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал об основных проблемах ВСУ на Харьковском и Купянском направлении.

По его словам, основная проблема на севере Харьковщины – авиация и комплексы С-300 и С-400. Однако это можно достаточно легко решить.

«И решение проблемы находится в руках наших партнеров. Это разрешение на применение дальнобойного оружия по территории РФ в глубину для того, чтобы можно было бить по аэродромам ближнего базирования и заставлять авиацию противника все время мигрировать, не давать возможность работать так интенсивно. По участкам, где работает 92 ОШБр и наши бригады держат оборону на Харьковщине, противник успеха не имеет. Своевременно оказывается, наносится поражение и противник точно не чувствует себя свободно. Противник жалуется на то, что где-то не желает выходить на позиции, потому что их убьют, но система принуждения заставляет выходить на позиции. И все время пытается подтягивать резервы для того, чтобы наращивать ударно-штурмовые действия», – отметил Федоренко.

На Купянском направлении, отметил командир батальона, ситуация куда сложнее.

«Несоразмерные силы и средства. Противник применяет авиацию, артиллерию, системы реактивного огня, беспилотные системы в значительном количестве и живую силу. Основной самый дешевый ресурс противника – это живая сила, пытающаяся прорвать боевые порядки и заскочив комбинированно. Им важно закрепиться на левобережном плацдарме Оскола. Сейчас Кругляковка – это одна из самых сложных зон», – добавил Федоренко.