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Еще семерых людей вывезли копы из Купянского района. Эвакуация продолжается

Украина 12:15   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Еще семерых людей вывезли копы из Купянского района. Эвакуация продолжается

Обязательная эвакуация ежедневно продолжается в Купянской и Куриловской громаде, напомнили в обуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«1 ноября работники сектора превенции Купянского районного отдела полиции и полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области вывезли шесть женщин и одного ребенка. Это жители города Купянск, сел Куриловка, Сеньково и Лесная Стенка. Сотрудники полиции служебным автотранспортом доставили граждан в безопасные места Купянского района и передали волонтерам», – написали правоохранители.

Копы напоминают, что желающие выехать в безопасные населенные пункты могут обращаться на «горячую» линию по вопросам эвакуации – 0-800-33-92-91, а также – по номеру «102» или в ближайшие отделения полиции.

Читайте также: «Их почти не осталось в живом виде». ВСУ о населенных пунктах Купянщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обязательная эвакуация ежедневно продолжается в Купянской и Куриловской громаде, напомнили в обуправлении Нацполиции в Харьковской области.".