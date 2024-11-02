Еще семерых людей вывезли копы из Купянского района. Эвакуация продолжается

Обязательная эвакуация ежедневно продолжается в Купянской и Куриловской громаде, напомнили в обуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«1 ноября работники сектора превенции Купянского районного отдела полиции и полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области вывезли шесть женщин и одного ребенка. Это жители города Купянск, сел Куриловка, Сеньково и Лесная Стенка. Сотрудники полиции служебным автотранспортом доставили граждан в безопасные места Купянского района и передали волонтерам», – написали правоохранители.

Копы напоминают, что желающие выехать в безопасные населенные пункты могут обращаться на «горячую» линию по вопросам эвакуации – 0-800-33-92-91, а также – по номеру «102» или в ближайшие отделения полиции.