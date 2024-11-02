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Ще сімох людей вивезли копи з Куп’янського району. Евакуація продовжується

Україна 12:15   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ще сімох людей вивезли копи з Куп’янського району. Евакуація продовжується

Обов’язкова евакуація щодня триває у Куп’янській та Курилівській громаді, нагадали в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

1 листопада працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли шестеро жінок та одну дитину. Це мешканці міста Куп’янськ, сіл Курилівка, Сенькове та Лісна Стінка. Працівники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця Купʼянського району і передали волонтерам“, – написали правоохоронці.

Копи нагадують, що охочі виїхати до безпечних населених пунктів можуть звертатися на “гарячу” лінію з питань евакуації – 0-800-33-92-91, а також – за номером “102” або до найближчих відділень поліції.

Читайте також: «Їх майже не залишилося у живому вигляді». ЗСУ про населені пункти Куп’янщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обов’язкова евакуація щодня триває у Куп’янській та Курилівській громаді, нагадали в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".