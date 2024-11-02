Ще сімох людей вивезли копи з Куп’янського району. Евакуація продовжується

Обов’язкова евакуація щодня триває у Куп’янській та Курилівській громаді, нагадали в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“1 листопада працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли шестеро жінок та одну дитину. Це мешканці міста Куп’янськ, сіл Курилівка, Сенькове та Лісна Стінка. Працівники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця Купʼянського району і передали волонтерам“, – написали правоохоронці.

Копи нагадують, що охочі виїхати до безпечних населених пунктів можуть звертатися на “гарячу” лінію з питань евакуації – 0-800-33-92-91, а також – за номером “102” або до найближчих відділень поліції.