Ще сімох людей вивезли копи з Куп’янського району. Евакуація продовжується
Обов’язкова евакуація щодня триває у Куп’янській та Курилівській громаді, нагадали в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
“1 листопада працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли шестеро жінок та одну дитину. Це мешканці міста Куп’янськ, сіл Курилівка, Сенькове та Лісна Стінка. Працівники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця Купʼянського району і передали волонтерам“, – написали правоохоронці.
Копи нагадують, що охочі виїхати до безпечних населених пунктів можуть звертатися на “гарячу” лінію з питань евакуації – 0-800-33-92-91, а також – за номером “102” або до найближчих відділень поліції.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обов’язкова евакуація щодня триває у Куп’янській та Курилівській громаді, нагадали в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".