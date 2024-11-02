“Їх майже не залишилося в живому вигляді”. ЗСУ про населені пункти Куп’янщини
Через постійні російські обстріли від населених пунктів Куп’янщини практично нічого не залишилося – РФ б’є по всьому, що тільки бачить.
Загалом ситуація на Куп’янському напрямку – “гаряча”. Як повідомив в етері “Суспільне. Студія” офіцер 3-ї окремої танкової залізної бригади Володимир Гонтар, ворог постійно б’є по позиціях українських захисників із артилерії та інших видів зброї. Особливо “набридають” БПЛА.
“Ворог з одного боку здійснює ними розвідку, а з іншого – тримає постійний вогневий тиск. Ми своєю чергою завдаємо ударів у відповідь – знаходимо цілі і їх вражаємо. За минулий період було вражено ЗРК «Тор», були вражені бліндажі й укриття з особовим складом, автомобілі, тобто ми так само можемо похвалитися своїми досягненнями і тримаємо ворога під контролем, не даємо йому підняти голову”, – уточнив офіцер.
При цьому, окупанти не хочуть наближатися до українських захисників. Вони не йдуть на прямі зіткнення, відмовляються від штурмів у лоб.
“Ворог всіма своїми діями намагається показати, що вони от-от підуть у наступ, вони проводять постійні ротації, інженерні обладнання, завозиться техніки, тобто так постійно добрячий такий рух. Наша задача – не дати йому зробити наступних кроків. Населені пункти – їх майже не залишилося у такому живому вигляді, які вони мали бути, тому вони луплять по всьому, що вони побачать із своїх літальних апаратів”, – додав Гонтар.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Купянщина, обстріли, прилеты;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через постійні російські обстріли від населених пунктів Куп’янщини практично нічого не залишилося – РФ б’є по всьому, що тільки бачить.".