Коваленко: РФ закріплюється біля Оскола, на Куп’янськ тиснуть з трьох сторін
РФ формує вигідні умови для окупації Куп’янська із трьох напрямків, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
“Напередодні ми вже про це говорили і, знову ж таки, йдеться про створення умов для того, щоб можна було російським окупантам із півночі, сходу та півдня захопити Купʼянськ. Тобто, той саме варіант, коли на населений пункт наноситься удар із трьох напрямків. Саме зараз російські окупаційні війська, вони закріпляються на лівому березі річки Оскіл і тут, знову ж таки, повторююсь, нема, вочевидь, у нас можливостей для того, щоб перерізати з півночі або з півдня цей апендикс, який і забезпечує саме зараз російським окупантам можливість виходу на лівий берег річки Оскіл”, – сказав Коваленко на Oboz.ua.
Надалі, наголосив Коваленко, це негативно позначиться на ситуації на фронті.
Відео: Oboz.ua
Читайте також: Росіяни захопили Кругляківку і тепер очікують на контрудар від ЗСУ – ISW
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: коваленко, куп'янск, наступ, обозреватель, рф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Коваленко: РФ закріплюється біля Оскола, на Куп’янськ тиснуть з трьох сторін»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ формує вигідні умови для окупації Куп’янська із трьох напрямків, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. ".