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Коваленко: РФ закріплюється біля Оскола, на Куп’янськ тиснуть з трьох сторін

Україна 10:15   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коваленко: РФ закріплюється біля Оскола, на Куп’янськ тиснуть з трьох сторін

РФ формує вигідні умови для окупації Куп’янська із трьох напрямків, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.  

“Напередодні ми вже про це говорили і, знову ж таки, йдеться про створення умов для того, щоб можна було російським окупантам із півночі, сходу та півдня захопити Купʼянськ. Тобто, той саме варіант, коли на населений пункт наноситься удар із трьох напрямків. Саме зараз російські окупаційні війська, вони закріпляються на лівому березі річки Оскіл і тут, знову ж таки, повторююсь, нема, вочевидь, у нас можливостей для того, щоб перерізати з півночі або з півдня цей апендикс, який і забезпечує саме зараз російським окупантам можливість виходу на лівий берег річки Оскіл”, – сказав Коваленко на Oboz.ua.

Надалі, наголосив Коваленко, це негативно позначиться на ситуації на фронті.

Відео: Oboz.ua

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ формує вигідні умови для окупації Куп’янська із трьох напрямків, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.  ".