Активізацію боїв на Куп’янському напрямку влітку прогнозує Коваленко
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко впевнений, що росіяни досі не відмовилися від плану захопити Куп’янськ і готуються до активізації боїв у цій частині Харківщини у літній період.
Все через те, що росіяни всіма силами намагаються довести: заява військових та самого президента РФ Володимира Путіна про захоплення Куп’янська – правдиві. Наразі, зазначив Коваленко, свою увагу окупанти сконцентрували на ділянці в районі Петропавлівки, Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.
“До речі, якщо ми говоримо про Ківшарівку, то саме тут дуже цікавий момент. Російські окупаційні війська вже демонстрували якісь там бравурні заяви про те, що Ківшарівка знаходиться під їхнім контролем. Хоча, що сам цей населений невеличкий пункт Ківшарівка, що Новоосинове – вони не контролюються російськими військами. Вони відправляли туди малі тактичні групи, які знищувалися, ліквідувалися, а в районі якраз Ківшарівки Сили оборони України захопили таку мобільну тактичну групу в повному складі”, – зазначив експерт.
Вже в літній період, продовжив він, ворог, ймовірно, захоче просунутися до Подолів, вторгнутися в Куп’янськ-Вузловий і, відповідно, на лівобережжя самого Куп’янська.
“Знову ж таки, з заяви Валерія Герасимова про те, що контролюється там 90, 85, 99% Куп’янська-Вузлового, Куп’янська, правобережного, лівобережного, – вони будуть лунати і вони будуть намагатися таким чином перебити ту ганьбу, яку вони генерували в жовтні минулого року. Дуже цікавим буде, якщо ця ганьба, вона повториться під час російських заяв про, відповідно, контроль Куп’янська і повне його, як то кажуть, звільнення, знову ж таки, в жовтні 2026-му почнуть про це говорити.. Ну і потім Сили оборони України черговий раз доведуть те, що це не так. А президент України Володимир Зеленський знову буде змушений робити відеозвернення з території українського міста Куп’янськ”, – додав Коваленко.
Категорії: Україна, Фронт; Теги: бои, коваленко, обозреватель, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 10:42;