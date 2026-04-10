Активизацию боев на Купянском направлении летом прогнозирует Коваленко

Украина 10:42   10.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уверен, что россияне до сих пор не отказались от плана захватить Купянск и ввиду этого готовятся к активизации боев в этой части Харьковщины в летний период.

Все из-за того, что россияне всеми силами пытаются доказать: заявление военных и самого президента РФ Владимира Путина о захвате Купянска – правдивы. На данный момент, отметил Коваленко, свое внимание оккупанты сконцентрировали на участке в районе Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

«Кстати, если мы говорим о Кившаровке, то здесь очень интересный момент. Российские оккупационные войска уже демонстрировали какие-то бравурные заявления о том, что Ковшаровка находится под их контролем. Хотя, что сам этот населенный пункт Ковшаровка, что Новоосиново — они не контролируются российскими войсками. Они отправляли туда малые тактические группы, которые уничтожались, ликвидировались, а в районе как раз Ковшаровки Силы обороны Украины захватили такую ​​мобильную тактическую группу в полном составе», – отметил эксперт.

Уже в летний период, продолжил он, враг, вероятно, захочет продвинуться к Подолам, вторгнуться в Купянск-Узловой и, соотвественно, на левобережье самого Купянска.

«Опять же, из заявления Валерия Герасимова о том, что контролируется там 90, 85, 99% Купянского-Узлового, Купянского, правобережного, левобережного, — они будут раздаваться и они будут пытаться таким образом перебить тот позор, который они генерировали в октябре прошлого года. Очень интересным будет, если этот позор, он повторится во время российских заявлений о, соответственно, контроле Купянска и полном его, как говорится, увольнении, опять же, в октябре 2026-го начнут об этом говорить. Ну и потом Силы обороны Украины в очередной раз докажут то, что это не так. А президент Украины Владимир Зеленский снова будет вынужден делать видеообращение с территории украинского города Купянск», – добавил Коваленко.

Читайте также: Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали

Сегодня 10 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали
В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)
Новости Харькова – главное за 10 апреля: как прошла ночь
Утром российский беспилотник ударил по центру Чугуева, пропал свет
Предоставление спецстатуса коммунальщикам, медикам и спасателям – детали
Новости по теме:

10.04.2026
Генштаб рассказал, где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине
09.04.2026
Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие
09.04.2026
Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба
08.04.2026
Где шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
07.04.2026
На Купянском направлении было сложнее – Генштаб о сутках в регионе


