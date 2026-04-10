Активизацию боев на Купянском направлении летом прогнозирует Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уверен, что россияне до сих пор не отказались от плана захватить Купянск и ввиду этого готовятся к активизации боев в этой части Харьковщины в летний период.
Все из-за того, что россияне всеми силами пытаются доказать: заявление военных и самого президента РФ Владимира Путина о захвате Купянска – правдивы. На данный момент, отметил Коваленко, свое внимание оккупанты сконцентрировали на участке в районе Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.
«Кстати, если мы говорим о Кившаровке, то здесь очень интересный момент. Российские оккупационные войска уже демонстрировали какие-то бравурные заявления о том, что Ковшаровка находится под их контролем. Хотя, что сам этот населенный пункт Ковшаровка, что Новоосиново — они не контролируются российскими войсками. Они отправляли туда малые тактические группы, которые уничтожались, ликвидировались, а в районе как раз Ковшаровки Силы обороны Украины захватили такую мобильную тактическую группу в полном составе», – отметил эксперт.
Уже в летний период, продолжил он, враг, вероятно, захочет продвинуться к Подолам, вторгнуться в Купянск-Узловой и, соотвественно, на левобережье самого Купянска.
«Опять же, из заявления Валерия Герасимова о том, что контролируется там 90, 85, 99% Купянского-Узлового, Купянского, правобережного, левобережного, — они будут раздаваться и они будут пытаться таким образом перебить тот позор, который они генерировали в октябре прошлого года. Очень интересным будет, если этот позор, он повторится во время российских заявлений о, соответственно, контроле Купянска и полном его, как говорится, увольнении, опять же, в октябре 2026-го начнут об этом говорить. Ну и потом Силы обороны Украины в очередной раз докажут то, что это не так. А президент Украины Владимир Зеленский снова будет вынужден делать видеообращение с территории украинского города Купянск», – добавил Коваленко.
Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 10:42;