Вибухи чули в Харкові: ворог вдарив по Дергачах, загиблий (доповнюється)

Близько 12:00 у Харкові було чутно два вибухи. Відомо, що армія РФ вдарила по місту Дергачі.

Доповнено о 12:36. Кількість постраждалих у Дергачах зросла до чотирьох людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 12:28. Внаслідок ворожого удару по Дергачах загинув чоловік, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Дані загиблого встановлюємо. Постраждали двоє людей: 57-річний чоловік і 39-річна жінка. Їм надають необхідну медичну допомогу”, – додав він.

Доповнено о 12:12. За попередньою інформацією начальника ХОВА Олег Синєгубова, ворог завдав ракетного удару по Дергачах.

“Встановлюємо всі обставини атаки. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Загроза зберігається. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях”, – зазначив він.

12:08. Повітряну тривогу в місті оголосили об 11:52. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Харківщині.

Моніторингові канали писали, що ціль впала у передмісті.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко зазначив, що вибух чули в Дергачах.

«Є загроза повторних ударів. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – звернувся Задоренко.

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов також повідомляє про гучний вибух на території громади.

“В одному з населених пунктів громади було чутно досить гучний вибух. Наразі офіційної інформації немає. Попередньо, удар міг бути як на нашій території, так і в сусідній громаді. Очікуємо підтверджену інформацію від відповідних служб”, – зазначив він.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 21 населений пункт області, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, зокрема дитина.