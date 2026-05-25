Смертельна ДТП у Змієві: затримали водія BMW, нові подробиці від поліції

Суспільство 12:37   25.05.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці повідомили подробиці аварії в місті Зміїв, що сталася напередодні, внаслідок якої загинули дві людини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій авто Mazda CX-7, рухаючись вулицею Широнінців, під час виконання маневру обгону виїхав на зустрічку та зіткнувся з BMW X1, водій якого у цей момент здійснював поворот ліворуч.

«Після зіткнення автомобіль Mazda, у некерованому стані, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево. У результаті аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події. 41-річного водія цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де він помер. Ще один пасажир цього ж автомобіля, 45-річний чоловік, значних тілесних ушкоджень не отримав та від госпіталізації відмовився», – розповіли у поліції.

Попередньо, уточнили копи, водій Mazda перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі правоохоронці затримали водія BMW. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Крім цього, поліцейські шукають свідків ДТП. Їх просять звертатися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області.

ДТП в Змиеве 24 мая
Фото: ГУНП в Харківській області
Автор: Вікторія Яковенко
  Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 12:37;

