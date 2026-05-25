Смертельна ДТП у Змієві: затримали водія BMW, нові подробиці від поліції
Правоохоронці повідомили подробиці аварії в місті Зміїв, що сталася напередодні, внаслідок якої загинули дві людини.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій авто Mazda CX-7, рухаючись вулицею Широнінців, під час виконання маневру обгону виїхав на зустрічку та зіткнувся з BMW X1, водій якого у цей момент здійснював поворот ліворуч.
«Після зіткнення автомобіль Mazda, у некерованому стані, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево. У результаті аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події. 41-річного водія цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де він помер. Ще один пасажир цього ж автомобіля, 45-річний чоловік, значних тілесних ушкоджень не отримав та від госпіталізації відмовився», – розповіли у поліції.
Попередньо, уточнили копи, водій Mazda перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі правоохоронці затримали водія BMW. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Крім цього, поліцейські шукають свідків ДТП. Їх просять звертатися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області.
Читайте також: П’яний військовий у СЗЧ влаштував стрілянину біля багатоповерхівки в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ДТП, загинули, Змиев, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП у Змієві: затримали водія BMW, нові подробиці від поліції», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 12:37;