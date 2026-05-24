Смертельна ДТП у Змієві: від удару авто влетіло в дерево

ДТП із загиблою сталася сьогодні, 24 травня, на вулиці Широнінців у Змієві. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, о 12:15 біля магазину на вулиці Широнінців зіткнулися Mazda та BMW.

“Після удару автомобіль Mazda врізався у дерево. Внаслідок аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події. Ще одного пасажира цього ж транспортного засобу — 45-річного чоловіка — бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до лікарні“, – зазначили в поліції.

На місці зіткнення працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі деталі аварії. Також копи готуються відкрити кримінальне провадження, додали в повідомленні.