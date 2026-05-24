Смертельна ДТП у Змієві: від удару авто влетіло в дерево
ДТП із загиблою сталася сьогодні, 24 травня, на вулиці Широнінців у Змієві. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними правоохоронців, о 12:15 біля магазину на вулиці Широнінців зіткнулися Mazda та BMW.
“Після удару автомобіль Mazda врізався у дерево. Внаслідок аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події. Ще одного пасажира цього ж транспортного засобу — 45-річного чоловіка — бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до лікарні“, – зазначили в поліції.
На місці зіткнення працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі деталі аварії. Також копи готуються відкрити кримінальне провадження, додали в повідомленні.
Читайте також: Заявляють про «ворожнечу між жителями Харкова та Люботина»: хто побив підлітків
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП у Змієві: від удару авто влетіло в дерево», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 18:30;