Коваленко: РФ закрепляется около Оскола, на Купянск будут давить с трех сторон
РФ формирует выгодные условия для оккупации Купянска с трех направлений, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Накануне мы уже об этом говорили и опять же речь идет о создании условий для того, чтобы можно было российским оккупантам с севера, востока и юга захватить Купянск. То есть, тот же вариант, когда на населенный пункт наносится удар с трех направлений. Именно сейчас российские оккупационные войска, они закрепляются на левом берегу реки Оскол и здесь, опять же, повторяюсь, нет, очевидно, у нас возможностей для того, чтобы перерезать с севера или с юга этот аппендикс, который и обеспечивает именно сейчас российским оккупантам возможность выхода на левый берег реки Оскол», – сказал Коваленко на Oboz.ua.
В дальнейшем, акцентировал Коваленко, это негативно скажется на ситуации на фронте.
Видео: Oboz.ua
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: коваленко, купянск, наступ, наступление, обозреватель, рф;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ формирует выгодные условия для оккупации Купянска с трех направлений, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. ".