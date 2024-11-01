Россияне захватили Кругляковку и теперь ожидают контрудара от ВСУ – ISW
Во время очередных штурмов оккупантам все же удалось продвинуться на Купянском направлении и захватить Кругляковку, констатируют в Институте изучения войны (ISW).
«Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, свидетельствуют о том, что части российской 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ) недавно продвинулись в северную Кругляковку (юго-восточнее Купянска) и, вероятно, захватили населенный пункт», – отмечают аналитики.
В то же время российские блогеры заявили, что в ближайшее время ожидают контрнаступление от ВСУ. Поэтому готовятся обороняться на Купянщине.
«Российские источники утверждали 30 и 31 октября, что российские войска продвинулись к северу от Купянска – возле Синьковки (к северо-востоку от Купянска) на глубине 500 метров; вблизи Петропавловки (к северо-востоку от Купянска); Колесниковки (юго-восточнее Купянска), у Первомайского (к западу от Сватового), к северной окраине Тернов (к северо-западу от Кременной) и готовятся наступать к югу, к Загрызову (к северо-западу от Сватового). Однако ISW не нашло визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения», – добавили в ISW.
На Харьковском направлении ситуация остается без изменений.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянск, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время очередных штурмов оккупантам все же удалось продвинуться на Купянском направлении и захватить Кругляковку, констатируют в Институте изучения войны (ISW).".