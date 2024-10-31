Планы россиян по Купянску до Нового года обозначил Коваленко (видео)

Военные РФ хотят подойти к городу Купянск Харьковской области с трех направлений и будут пытаться это сделать до конца текущего года. Такое мнение высказал в обзоре на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Они будут образовывать фланги. Они уже могут начать это делать и они уже это делают. Далее, до Нового года, они постепенно будут отгрызать кусок за куском и продвигаться дальше в направлении на Купянск, образуя выгодные позиции для того, чтобы в какой-то момент по классическому сценарию охватить Купянск с трех направлений», — считает Коваленко.

Комментируя недавние слова руководства Купянской ГВА о том, что оккупанты находятся в трех километрах от города, эксперт отметил, что они и в начале лета были на расстоянии трех-четырех километров.

«Сейчас ситуация осложняется тем, что за три месяца оккупанты имели возможность выйти на левый берег реки Оскол и начать боевые действия между Кругляковкой и Колесниковкой. Именно боевые действия здесь создают опасную ситуацию. У россиян появляется возможность с выходом на левый берег реки Оскол не столько ее форсировать, хотя эти попытки действительно были. Они пока что не будут демонстрировать какого-то высокого результата при одном условии. Оно заключается в том, что река Оскол достаточно большая, чтобы ее очень быстро форсировать. Для этого нужна подготовка. Подготовка это время, на которое реагирует наша арта», — сказал Коваленко.