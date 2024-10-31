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Плани росіян щодо Куп’янська до Нового року окреслив Коваленко (відео)

Політика 22:03   31.10.2024
Олена Нагорна
Плани росіян щодо Куп’янська до Нового року окреслив Коваленко (відео) Скриншот

Військові РФ хочуть підійти до міста Куп’янськ Харківської області з трьох напрямків і намагатимуться це зробити до кінця поточного року. Таку думку висловив в огляді на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

“Вони утворюватимуть фланги. Вони вже можуть почати це робити й вони вже це роблять. Далі, до Нового року, вони поступово будуть відгризати шмат за шматом і просуватися далі в напрямку на Куп’янськ, утворюючи вигідні позиції для того, щоб в якийсь момент за класичним сценарієм охопити Куп’янськ з трьох напрямків», — вважає Коваленко.

Коментуючи нещодавні слова керівництва Куп’янської МВА про те, що окупанти знаходяться за три кілометри від міста, експерт зазначив, що вони й на початку літа були на відстані трьох-чотирьох кілометрів.

“Зараз ситуація ускладнюється тим, що за три місяці окупанти мали можливість вийти на лівий берег річки Оскіл і розпочати бойові дії між Кругляківкою та Колісниківкою. Саме бойові дії тут створюють небезпечну ситуацію. У росіян з’являється можливість з виходом на лівий берег річки Оскіл не стільки її форсувати, хоча ці спроби дійсно були. Вони поки що не будуть демонструвати якогось високого результату за однієї умови. Вона полягає в тому, що річка Оскіл достатньо велика, щоб її дуже швидко форсувати. Для цього потрібна підготовка. Підготовка це час, на який реагує наша арта», – сказав Коваленко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 22:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ хочуть підійти до міста Куп’янськ Харківської області з трьох напрямків і намагатимуться це зробити до кінця поточного року".