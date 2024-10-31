Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.64

Куп’янськ на Харківщині знову був під артобстрілом – загинув літній чоловік

Події 19:53   31.10.2024
Олена Нагорна
Куп’янськ на Харківщині знову був під артобстрілом – загинув літній чоловік

Близько 14:00 31 жовтня російські військові обстріляли з артилерії місто Куп’янськ Харківської області – загинув 73-річний чоловік.

Також пошкоджені житлові будинки, повідомляють в обласній прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Читайте також: Загинули двоє дітей та чоловік: розбір завалів 9-поверхівки у Харкові завершили

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Куп’янськ на Харківщині знову був під артобстрілом – загинув літній чоловік
Куп’янськ на Харківщині знову був під артобстрілом – загинув літній чоловік
31.10.2024, 19:53
“Немає слів” – Терехов про 30 постраждалих і загиблу дитину
“Немає слів” – Терехов про 30 постраждалих і загиблу дитину
31.10.2024, 01:06
За добу на півночі Харківщини ЗС РФ втратили 155 військових – ОТУВ “Харків”
За добу на півночі Харківщини ЗС РФ втратили 155 військових – ОТУВ “Харків”
31.10.2024, 10:33
Робота із зарплатами до 75 тис. грн є на Харківщині – вакансії тижня
Робота із зарплатами до 75 тис. грн є на Харківщині – вакансії тижня
31.10.2024, 19:26
Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички
Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички
30.10.2024, 07:52
Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку
Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку
31.10.2024, 18:57

Новини за темою:

01:58
Удар по будинку в Харкові: дитину не змогли врятувати, можуть бути ще загиблі
19:07
По Куп’янщині, де є загиблий і постраждалі, били КАБами і з РСЗВ “Град” (фото)
09:49
Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти
07:47
Загиблі в Харкові були мешканцями двох різних будинків: подробиці від поліції
07:21
Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)

Ви читали новину: «Куп’янськ на Харківщині знову був під артобстрілом – загинув літній чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 31 жовтня російські військові обстріляли з артилерії місто Куп’янськ Харківської області – загинув 73-річний чоловік.".