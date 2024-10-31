Куп’янськ на Харківщині знову був під артобстрілом – загинув літній чоловік
Близько 14:00 31 жовтня російські військові обстріляли з артилерії місто Куп’янськ Харківської області – загинув 73-річний чоловік.
Також пошкоджені житлові будинки, повідомляють в обласній прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, куп'янск, обстріл, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 31 жовтня російські військові обстріляли з артилерії місто Куп’янськ Харківської області – загинув 73-річний чоловік.".