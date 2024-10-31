Купянск на Харьковщине вновь был под артобстрелом — погиб пожилой мужчина
Около 14:00 31 октября российские военные обстреляли из артиллерии город Купянск Харьковской области — погиб 73-летний мужчина.
Также повреждены жилые дома, сообщают в областной прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, купянск, обстрел, погибшие, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 31 октября российские военные обстреляли из артиллерии город Купянск Харьковской области — погиб 73-летний мужчина.".