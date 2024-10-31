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Купянск на Харьковщине вновь был под артобстрелом — погиб пожилой мужчина

Происшествия 19:53   31.10.2024
Елена Нагорная
Купянск на Харьковщине вновь был под артобстрелом — погиб пожилой мужчина

Около 14:00 31 октября российские военные обстреляли из артиллерии город Купянск Харьковской области — погиб 73-летний мужчина.

Также повреждены жилые дома, сообщают в областной прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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Купянск на Харьковщине вновь был под артобстрелом — погиб пожилой мужчина
Купянск на Харьковщине вновь был под артобстрелом — погиб пожилой мужчина
31.10.2024, 19:53

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 31 октября российские военные обстреляли из артиллерии город Купянск Харьковской области — погиб 73-летний мужчина.".